"Settembre Centese, firme per salvare la nostra tradizione"

di Laura Guerra

"Questo week end iniziamo una raccolta firme per sostenere il Settembre Centese e perché vogliamo salvare questa manifestazione storica. Un evento nostro, ideato e realizzato da noi da oltre 50 anni che un bando del comune ci ha sottratto". A parlare è il presidente della Proloco Daniele Rubino che da qualche giorno ha denunciato la situazione. "Il Comune aveva fatto uscire un bando sbagliato al quale non abbiamo voluto partecipare – spiega –. E’ andato deserto ma il Comune non ci ha più contattato. Con la raccolta firme nella nostra sede e nei negozi che aderiscono, chiediamo il sostegno dei cittadini per un evento che ha sempre coinvolto tutti, per premiare gli sforzi fatti in tanti anni anche in tempo di pandemia". In ballo anche la Fiera, da sempre affidata a Proloco ed ora oggetto di bando comunale. "E’ una manifestazione d’interesse alla quale abbiamo partecipato – dice –. Ma non solo per la Fiera bensì con un programma completo anche di spettacoli. Vediamo se ci sarà la volontà di fare le cose con noi". E un punto interrogativo anche per il mercatino delle cose antiche, ormai all’ultimo appuntamento. "Un altro evento nostro che senza l’ok del comune per l’occupazione suolo pubblico, facciamo fatica a portare avanti – conclude –. Abbiamo presentato all’amministrazione un nuovo regolamento ma anche in questo caso non ci sono risposte. Noi vogliamo portare avanti le nostre manifestazioni che piacciono e che sono storiche. Toglierci tutto è stato un atto grave".

E mentre dal Comune al momento scelgono il silenzio, ad intervenire è la consigliera di minoranza Francesca Caldarone. "Piena solidarietà alla Pro Loco – dice riferendosi soprattutto al Settembre Centese – senza motivazione il Comune ha deciso di appropriarsi di qualcosa che non gli appartiene penalizzando la storia della città, legata a questa attesissima manifestazione organizzata da volontari che lavorano gratuitamente per il bene del territorio. Mi domando a quale scopo sia stata fatta un’operazione così. Il rischio – conclude – è che vengano sostituiti da società che non hanno a cuore l’interesse di Cento, ma esclusivamente quello economico. Così si crea un precedente pericoloso che potrebbe in futuro mettere in pericolo qualsiasi altra festa che non appartiene direttamente all’amministrazione".