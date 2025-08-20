"Settembre di Cento", quattro serate di festa

È stata presentata ufficialmente l’edizione 2025 del "Settembre di Cento" della Pro loco, una rassegna che, nonostante il nuovo nome, vuole mantiene viva e forte l’anima della tradizione. "Voglio dire che siamo giunti alla 54esima edizione anche se ha cambiato nome – ha detto il presidente Daniele Rubino, riferendosi alla querelle passata con l’amministrazione Accorsi –, il ’Settembre’ è un evento storico, radicato nel cuore della città e che anche quest’anno vogliamo sia un momento centrale per la vita sociale e culturale del territorio, trovando aggregazione nelle associazioni di volontariato. Il cambio di denominazione da "Settembre Centese" a "Settembre di Cento" non ne altera l’essenza. Per il terzo anno consecutivo, abbiamo dovuto reinventarci, spostandoci nel Parco del Santuario della Rocca, un luogo suggestivo e fresco, perfetto per accogliere eventi culturali, musicali e gastronomici dove abbiamo in programma le nostre 4 serate di spettacolo, dal 26 al 29 agosto. Date scelte per non sovrapporci con altre cose e augurandoci tempo favorevole. E sarà occasione anche per festeggiare i 60 anni della Pro Loco".

Il messaggio è chiaro. "Non ci fermiamo, noi siamo ancora qui nonostante tutto e viste le tante associazioni vicine, non siamo soli – dice –: la nostra missione è tenere viva la città, con eventi ma anche con il negozio della centesità che abbiamo realizzato e che vorremmo diventi un punto di riferimento per centesi e turisti". Insieme al vicepresidente Gianni Braida ha illustrato il programma: il 26 agosto ci sarà una serata dialettale e amarcord con i Nottambuli ricordando Mario Lodi, tra filmati d’archivio, musica e parole; il 27 agosto ci sarà Rewind 90, evento di grande successo nazionale che arriva a Cento, mentre il 28 arriva Alessandro Politi, noto cabarettista di Zelig e gran finale il 29 con un omaggio a Lucio Dalla grazie alle voci di cantanti centesi come Didi Balboni, Tiziana Quadrelli, Claudio Barotti, Emme Colletti e tanti altri.

Particolare l’entrata al parco, che sarà con i quadri di Marzia Patino, simbolo di grande resilienza e avvicinata a Pro Loco dalle Guardie d’Onore Rtp. Serate che vedranno anche la partecipazione di numerose scuole di ballo. Nel segno della tradizione è stato realizzato anche il classico libretto degli eventi che partono dal 24 agosto e vanno fino all’11 ottobre. "Tutto si sta reggendo solo sulle nostre forze – puntualizza Rubino – ci sarà anche uno stand gastronomico che ci servirà come sostegno economico nella realizzazione di questo Settembre. Dall’amministrazione attendo da un anno la risposta per una convenzione, ma al momento non c’è nulla". Non sono mancati, durante la presentazione, toni critici verso l’amministrazione comunale. "Le tradizioni vanno rispettate – dicono – non fare la Fiera l’8 settembre spostandola avanti, non ha motivo e non mantiene il legame tra tradizione e futuro. Così come essere stati gli unici a vedersi togliere una manifestazione, unica a essere messa a bando. Settembre Centese era espressione della vitalità associativa centese e ora viene dato a un privato, senza giustificazione in termini di risultato? E perché il regolamento fatto non ci permetteva di partecipare al bando, noi che da 50 anni peraltro lo realizzavamo? Tutte domande alle quali non ho ancora avuto risposta. Il volontariato non è assistito, mentre dev’essere una risorsa da aiutare perché porta giovamenti anche al bilancio comunale". A riprova, la sparizione quest’anno della festa del volontariato.

Laura Guerra