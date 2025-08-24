’Settembre di Cento’, si comincia. Da martedì al parco del Santuario

Conto alla rovescia per l’edizione 2025 del "Settembre di Cento", della Pro Loco, presentata nei giorni scorsi. Una rassegna che, nonostante il nuovo nome, vuole mantenere viva e forte l’anima della tradizione, come quando si chiamava Settembre Centese. Il cambio di denominazione non ne altera l’essenza, ha spiegato nei giorni scorsi l’organizzatore Daniele Rubino. "Per il terzo anno consecutivo, abbiamo dovuto reinventarci, spostandoci nel Parco del Santuario della Rocca – spiega –, un luogo suggestivo e fresco, perfetto per accogliere eventi culturali, musicali e gastronomici dove abbiamo in programma le nostre quattro serate di spettacolo, dal 26 al 29 agosto.

Date scelte per non sovrapporci con altre cose e augurandoci tempo favorevole. E sarà occasione anche per festeggiare i 60 anni della Pro Loco".

E il programma? Il 26 agosto sarà una serata dialettale e amarcord con i Nottambuli ricordando Mario Lodi, tra filmati d’archivio, musica e parole; il 27 agosto ci sarà Rewind 90, evento di grande successo nazionale che arriva a Cento, mentre il 28 arriva Alessandro Politi, noto cabarettista di Zelig. Poi gran finale il 29 con un omaggio a Lucio Dalla grazie alle voci di cantanti centesi come Didi Balboni, Tiziana Quadrelli, Claudio Barotti, Emme Colletti e tanti altri.

Particolare l’entrata al parco, che sarà con i quadri di Marzia Patino, simbolo di grande resilienza e avvicinata a Pro Loco dalle Guardie d’Onore. Serate che vedranno anche la partecipazione di numerose scuole di ballo. Nel segno della tradizione è stato realizzato anche il classico libretto degli eventi, che partono da oggi e vanno fino all’11 ottobre, realizzati da tante realtà diverse.