Settimana cruciale per la Spal: decisione imminente sul futuro del club

Si apre una settimana determinante per decifrare il futuro – o quantomeno le prospettive – della Spal. Gli appuntamenti segnati sul calendario sono parecchi, ma quello di oggi forse è il più importante in assoluto. È infatti in programma il Consiglio di Amministrazione della società di via Copparo, che verrà effettuato in call conference. Joe Tacopina è nel nostro Paese, ma a quanto pare non ha alcuna intenzione di raggiungere Ferrara. Il presidente e il suo socio Marcello Follano sono chiamati a prendere una decisione su quello che resta della Spal, che sarà costretta a ripartire dai dilettanti. L’avvocato di New York teoricamente potrebbe ancora provare a tenere in vita il club, naturalmente sborsando una cifra non indifferente. Altrimenti verrà intrapresa la strada del fallimento, con risoluzione dei contratti di convenzione che riguardano stadio Mazza e centro sportivo Fabbri. Nell’ultima comunicazione ai dipendenti, lunedì scorso Tacopina aveva assicurato di non voler gettare la spugna con l’obiettivo di iscrivere la sua Spal in serie D o Eccellenza. Joe insisterà testardamente nel proprio progetto o staccherà la spina?