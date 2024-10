Settimana dell’accoglienza, società sportive al ’Remo Brindisi’

In occasione della settimana dell’Accoglienza, all’istituto superiore Remo Brindisi di Lido degli Estensi gli studenti hanno avuto la possibilità di conoscere alcune attività sportive che si svolgono sul territorio di Comacchio. Causa maltempo, le attività (che da programma si sarebbero dovute svolgere nella vicina spiaggia del Lido) si sono svolte nella palestra dell’istituto, mantenendo comunque la promessa educativa di "scoperta ed esperienza". Simone Tugnoli Peron, tecnico responsabile del settore Stand Up Paddle per la Federazione Italiana Canoa Kayak ed istruttore dell’associazione Delta Sup, ha passato piacevolmente la mattinata in compagnia dei ragazzi spiegando loro, anche attraverso alcuni video, le particolarità e differenze degli sport acquatici di pagaia tra cui kayak, canoa e sup. L’azione di Simone Tugnoli Peron e della sua associazione si inserisce in un programma di promozione e divulgazione dell’attività motoria e sportiva dedicata alle scuole di ogni ordine e grado promosso anche dalla Federazione Italiana Canoa Kayak. "Spero – ha affermato – che sempre più ragazzi si accorgano del privilegio che abbiamo nel vivere in zone costiere e per di più ricche di bacini e fiumi navigabili, sarebbe un vero peccato vivere vicino al mare e non sfruttarne le possibilità date dagli sport acquatici. Dopo questo assaggio iniziale, partiremo con un progetto scolastico che vedrà i ragazzi scoprire gli sport acquatici in collaborazione con l’associazione Delta Sup e la Federazione Italiana Canoa Kayak".