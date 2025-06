Settimana europea della musica, gli alunni nella magia dei Trepponti

Settimana europea della musica. Volge al termine con l’ultimo concerto nello scenario meraviglioso dei Trepponti di Comacchio, oggi alle 21, il Progetto musica della scuola primaria e secondaria di Goro e degli alunni del comprensivo Manzoni di Mesola.

Il progetto ha visto coinvolti La Civica scuola musica di Comacchio che offre qualificanti progetti in orario scolastico ed extrascolastico delineando un quadro di importanza e di priorità sulla didattica delle competenze specifiche nell’ambito della musica e di sensibilizzazione sui temi dell’inclusione, delle pari opportunità e del contrasto alla dispersione scolastica, come raccordo sul completamento dell’offerta didattico-pedagogica che il Comune di Goro, nelle figure del sindaco Marica Bugnoli, dell’assessore Daniela Mangolini in accordo con il dirigente scolastico Gianni Luca Coppola, hanno offerto ai bambini della scuola primaria e secondaria di Goro, durante quest’anno scolastico. "Se la musica accompagna la vita di ciascuno di noi, questo progetto ha accompagnato la crescita dei nostri bambini – spiegano gli insegnanti – attraverso suoni e musica per contribuire alla formazione di una propria identità personale, stimolata dall’esplorazione dell’ambiente e delle persone e dalla libertà espressiva con percorsi coinvolgenti in orario scolastico e pomeridiano". Il progetto è stato svolto dai docenti della Civica Scuola Musica di Comacchio con referenti Giada Dondi, Michele Baroni, supportati da altri bravissimi musicisti e maestri supervisionati del direttore Giorgio Borgatti, in stretta collaborazione con i docenti curricolari. L’attività musicale anche collegandosi in modo interdisciplinare con gli altri ambiti didattici, ha la forza di coinvolgere tutti i bambini, anche con bisogni educati speciali, valorizzandone le individualità e rinforzandone le competenze didattiche, musicali e sociali. Il comune di Goro ci ha creduto fin da subito, finanziando questo Progetto e vedendo un’opportunita’ di crescita per i ragazzi.

"È così che la sinergia creata tra i maestri di musica, la Scuola Civica di Comacchio, il Comune di Goro e la scuola – spiegano gli organizzatori – si trasforma in opportunità concreta che culmina con il concerto di questa sera alle 21 a Comacchio, inserito nella Settimana Europea della Musica 2025, dove questa sinergia si mostrerà nella sua parte finale e dove i nostri ragazzi mostreranno il risultato del loro apprendimento a chi crede ancora e sempre in loro ed a chi investe sul futuro della propria comunità".