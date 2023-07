Settimana rosa, 30mila presenze Presi d’assalto musei e concerti

Quasi 30mila presenze alla pink week del Ferrara Summer Festival (cinque giorni di concerti ed eventi), oltre 1.700 ingressi nei musei per il fine settimana della notte rosa, 1.200 presenze al concerto all’alba di domenica in Certosa: sono alcuni dei numeri di bilancio della programmazione degli ultimi giorni, in una settimana speciale perché, appunto, legata alla notte rosa ferrarese. "Un calendario ricco e diversificato che, alla prova dei fatti, ha registrato grande apprezzamento e ha portato in città decine di migliaia di persone. Il risultato si è reso possibile grazie a un grande lavoro di squadra, che ha unito: il Comune, l’associazione Butterfly, organizzatrice del Ferrara Summer Festival, Ferrara Tua, il conservatorio Frescobaldi, Ferrara Musica, la fondazione Ferrara Arte, Ferrara Off Teatro, la Strada dei vini e dei sapori della Provincia di Ferrara e InFerrara. A tutti, e a tutto il personale coinvolto, che ha lavorato giorno e notte per dare a Ferrara e al suo pubblico un’accoglienza speciale e tante iniziative, esprimo il mio ringraziamento" dice il sindaco Alan Fabbri.

Nel dettaglio, durante l’intera settimana rosa – iniziata mercoledì scorso con il concerto di Eros Ramazzotti – il Ferrara Summer Festival ha ospitato nel complesso 30mila persone, contando anche i tremila presenti alla partenza della Fluo Run (venerdì), i 10mila per Paul Kalkbrenner (sabato), i circa tremila per gli Europe (giovedì) e i circa cinquemila per la serata di domenica, culminata con il live di Lazza. Diverse le iniziative previste anche per i luoghi della cultura: l’apertura straordinaria del Castello (sabato fino alle 23.30) e di Porta Paola, le visite guidate, anche serali, la classica illuminazione in rosa, il concerto omaggio a Morricone in certosa, con 1.200 presenze, che ha fatto seguito al primo spettacolo di teatro in quel contesto, a cura di Ferrara Off. Nella fortezza estense gli accessi registrati da venerdì a domenica sono stati 1.334. Qui i visitatori, da sabato, hanno potuto ammirare la nuova mostra su Arrigo Minerbi.