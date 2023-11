Settore agricolo in difficoltà. Ecco lo studio

La Fondazione per l’Agricoltura F.lli Navarra che quest’anno compie 100 anni dalla sua costituzione, è da sempre impegnata a contribuire nella ricerca e nella sperimentazione eseguita in frutticoltura, colture erbacee convenzionali e biologiche, così come in orticoltura e corilicoltura.

Il settore agricolo in difficoltà non solo per l’impennata delle materie prime, i costi delle risorse energetiche e il calo dei consumi in alcuni comparti del sistema agroalimentare, necessita di uno studio sperimentale applicato nel territorio per poter affiancare gli imprenditori agricoli, i tecnici e gli studenti del settore. È sempre più forte la necessità di testare nuove varietà colturali resistenti ai cambiamenti climatici, nuove cover crop e agrofarmaci ammissibili per il controllo di parassiti e infestanti, nonché di studiare la nutrizione dei terreni nell’ottica della modernizzazione delle tecnologie agricole sostenibili anche attraverso l’Agricoltura 4.0.

La sperimentazione, il cui obiettivo principale è dunque quello di testare nuove tecnologie, tecniche e prodotti per far fronte alle sfide poste da un’agricoltura in continua evoluzione e aggiornamento, ha un costo notevole, ed è per far fronte a queste nuove sfide che la Fondazione chiede di essere sostenuta con un contributo economico senza fini di lucro, così come è insito nella natura morale dell’ente stesso.