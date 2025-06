Settore giovanile Spal: Emiliano Corsi guida l'Under 17 verso la semifinale contro Ternana

C’è una storia bella e significativa che riguarda il settore giovanile Spal, in maniera particolare Emiliano Corsi. L’allenatore dell’Under 17, che venerdì a Rieti affronterà la Ternana nella semifinale del campionato. Con l’obiettivo di restare nella città laziale fino a domenica, quando è fissata la finalissima contro la vincente di Benevento e Pro Vercelli. Al pari dell’Under 16 di mister Schiavon, che lunedì incrocerà il Padova nella gara che vale il titolo, l’Under 17 ha vinto la regular season e compiuto un percorso straordinario nei playoff. Superando pure la mazzata della mancata iscrizione al campionato della prima squadra che avrà come conseguenza lo smantellamento del vivaio. Questo significa che anche tutti gli allenatori si ritroveranno a spasso, compreso Corsi che presto diventerà papà. La sua compagna Dorotea continua a seguirlo con la passione di sempre, e il suo post su Instagram assume un significato particolare: "Un’avventura iniziata come una scommessa. Un percorso intrapreso con sacrificio e passione. La passione che in questi due anni ti ha accompagnato ogni giorno a quel campo. Ti ho visto serate intere a preparare allenamenti, vedere partite, organizzare la tua settimana, capire il meglio per i tuoi ragazzi. Hai avuto la fortuna di avere uno staff che ci ha messo la tua stessa passione: Fede, Roby, Bolle, Nico, Poggio, tutti gli altri mister e i collaboratori. Penso ai ragazzi di questa Under 17 che con sacrificio personale e delle loro famiglie hanno mostrato quanto sia importante inseguire un sogno. Non mollate, per la parte ancora pura e bella della Spal, per un settore giovanile fatto di principi e di valori e per tutti coloro che hanno gioito con voi, per questa città che non meritava questo epilogo così irrispettoso e vigliacco".

