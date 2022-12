Settori di Cona all’Inail, la presa d’atto dell’azienda Usl

"Si prende atto della nota del 13 dicembre scorso con cui l’azienda ha accettato la proposta di acquisto formulata dall’Inail". Questo, in estrema sintesi, il contenuto della nota pubblicata dal protocollo dell’azienda Usl. L’oggetto è l’acquisizione, da parte dell’Istituto per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, di alcuni corpi di fabbri dell’ospedale di Cona. L’operazione ha una portata rilevante: si parla di circa sessanta milioni di euro. Queste risorse verranno reintegrate, come spiega l’assessore Paolo Calvano qui affianco, nel bilancio del sistema sanitario regionale entro la fine dell’anno. Sì, perché la natura di questo accordo è davvero remota. Leggendo il testo, infatti, emerge che le prime interlocuzioni per la vendita di alcuni poli di Cona all’Inail risalissero al 2016, dunque prima dell’attuale direzione sanitaria. Questo è il frutto di un precedente accordo, che derivava da un’operazione finanziaria sostenuta dalla Regione Emilia-Romagna per arrivare alla realizzazione dell’ospedale di Cona. "Il corrispettivo di 59.100.000 euro derivante dalla vendita oggetto del presente atto (corpi di fabbrica 34, 35, 36, 37,38 e 39) – si legge nella delibera – sarà interamente versato alla Regione, con le modalità dalla stessa definite, a riduzione del debito ancora in essere di cui in premessa pari a 64.424.912,95 euro".

re. fe.