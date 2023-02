Dopo due mesi dall’interrogazione del consigliere regionale Luca Cuoghi (Fratelli d’Italia) a proposito delle misure da adottare per evitare che una delle sezioni della scuola di infanzia di Casumaro venga chiusa al pomeriggio, a causa della riduzione degli orari del personale scolastico, è la Regione a dare una risposta. "Nella consapevolezza delle criticità a livello territoriale legate alle dinamiche del calo demografico, l’assessorato si è fatto parte attiva nei confronti del Comune di Cento e dell’Ufficio scolastico regionale per approfondire i termini della situazione – dice l’assessore regionale Igor Taruffi – e ci riserviamo di valutare eventuali interlocuzioni, in particolare in vista del prossimo anno scolastico, nel pieno rispetto delle specifiche competenze e dei vincoli di risorse delle pubbliche amministrazione coinvolte". E ripercorre. "Preme sottolineare come la competenza in materia organizzativa degli istituti comprensivi sia in capo alla dirigente scolastica ed è di esclusiva competenza dell’Ufficio scolastico provinciale valutare, in base al numero delle iscrizioni ricevute, l’organico da assegnare alle scuole – spiega – Il sindaco Accorsi ha supportato le richieste delle famiglie facendosi interlocutore con l’Ufficio provinciale, e con la dirigente ha trovato una soluzione di mediazione tra le famiglie e le risorse di personale a disposizione".