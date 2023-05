"Sfalci urgenti sulla strada provinciale 29 Rimettere in sicurezza tutta la viabilità"

Sfalci in via provinciale per mettere in sicurezza la viabilità e l’incolumità dei cittadini. E’ il tema dell’interpellanza del capogruppo Uniti per Portomaggiore, Roberto Badolato, che parte da una ordinanza della Provincia che "istituisce un senso unico alternato sulla strada provinciale 29, che limita temporaneamente il transito di autoveicoli, per un parziale franamento che ha portato ad un cedimento di parte della corsia di marcia in direzione Ferrara in adiacenza del canale Consorziale, regolamentato con impianto semaforico. Emergenza accentuata dalla presenza sul ciglio stradale di una alta vegetazione, figlia del mancato sfalcio, arrivata a un’altezza tale da impedire a chi si immette sulla strada dalle vie laterali o dalle aree cortilive di farlo in totale sicurezza, causa la scarsa visibilità generata da questa situazione di mancati interventi di sfalcio, situazione alla quale in alcuni punti hanno cercato di porre in parte rimedio i volenterosi residenti procedendo in prima persona a tagliare queste sterpaglie in prossimità delle uscite delle proprie aree cortilive".