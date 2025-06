Sfera Ebbasta, la carica dei 7mila. Piazza Ariostea a tutto Summer

In fila per ore sotto il sole, stipati davanti alle transenne in attesa del fischio d’inizio del concerto. Quando si aprono i cancelli, il biglietto in mano, per entrare in piazza Ariostea. E’ la carica dei 7.500, in tanti hanno assistito alla performance di Sfera Ebbasta, il rapper italiano. Ancora numeri alti. Come numeroso è stato il pubblico che la sera prima ha assitito, sempre in piazza Ariostea, a Unifest Il Festival Universitario d’Italia. Erano 11.382 in quello che era un enorme villaggio a cielo aperto, che ha accolto studenti, famiglie, cittadini, turisti e cittadini. Musica, giochi, attività interattive, intrattenimento e sorprese in un’atmosfera pensata per tutte le età. Musica che è andata avanti fino a tarda notte. Come è avvenuto per Sfera Ebbasta, che è stato protagonista del quarto appuntamento del Ferrara Summer Festival. Cupido, anno 2018, ebbe un successo notevole. Basta pensare che su YouTube ha collezionato qualcosa come 37milioni di visualizzazioni. Stando però alle classifiche ufficiali, la hit più ascoltata del rapper di Sesto San Giovanni, è "Mi fai impazzire". Diverse anche le collaborazioni di successo con "colleghi" a cavallo tra rap e trap. Anche M’ Manc con Geolier (al secondo posto a Sanremo nell’edizione numero 74 del Festival), è volata nelle classifiche e negli ascolti. Nella scaletta una selezione dei suoi grandi successi in un’atmosfera carica di energia e interazione con il pubblico. Terzo artista europeo più ascoltato su Spotify, con 7,5 miliardi di stream, è una delle figure più iconiche della scena trap italiana.

Il primo concerto del Ferrara Summer Festival 2025 è stato quello degli Slipknot. E per ora è la band metal che ha il record di presenze in piazza Ariostea, con 18mila spettatori. Tra questi anche il sindaco Alan Fabbri. Che ha incitato i fan dal palco: "Sono un sindaco rock". Era l’unica data italiana e il loro spettacolo ha infiammato i fan. Ad aprire la serata, il gruppo britannico Soft Play, seguito dai Motionless. Bene anche i Massive Attack che hanno tagliato il traguardo dei seimila spettatori. "Un gruppo musicale che non ha mai rinunciato al suo impegno civile, dal contrasto ai conflitti passando per la tutela ambientale", il commento di un fedelissimo. Il Ferrara Summer Festival prevede un ricco programma di concerti fino allla data dell’11 luglio. Tra gli altri artisti che si esibiranno, spiccano Judas Priest, Alessandra Amoroso e molti altri.