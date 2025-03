Sfida all’ultimo voto per i carri: "Dovranno convincere i giudici"

Cento oggi si veste nuovamente di colori, risate e maschere, per la quarta e penultima domenica di sfilata dei carri del Cento Carnevale d’Europa. Una domenica di entusiasmo ed emozioni per il pubblico ma anche ultima occasione per i magnifici carri allegorici di guadagnarsi i voti della giuria e contendersi la tanto ambita vittoria, tutto questo, in una città che ancora una volta si prepara ad accogliere un pubblico numeroso, pronto a vivere una giornata indimenticabile che partirà fin dalle 10.

Per tutto il giorno, ci sarà "Il Carnevale si racconta", un’esposizione degli antichi costumi e maschere di cartapesta presso l’ex Bar Italia in C.so Guercino, in collaborazione con la Scuola d’Artigianato Artistico, Compagnia del Gambero, Manservisi Eventi e Fondazione Teatro G. Borgatti e in Rocca la rievocazione storica a cura della Compagnia del Gambero di Cento.

Dalle 10:30 al Red Special apre anche la 2° edizione del Cento Special Comics, a cura dell’Associazione 4% e, da ricordare, che il biglietto è utilizzabile per l’accesso a costo ridotto a 15 euro alla sfilata carnevalesca. Alle 10:30 in piazza Guercino ecco l’esibizione dell’Istituto Musicale Lamborghini di Renazzo insieme alle dimostrazioni a cura di C.S.R. Ju Jitsu Italia.

Poi dalle 14, spazio ai grandi colossi di cartapesta realizzati dalle cinque associazioni carnevalesche in gara che si giocheranno le ultime carte per accattivarsi la giuria. I primi a stupire saranno i Mazalora, con "È ora di piantarla!", un inno alla protezione delle risorse natuali portando in piazza anche l’acqua, poi il "Risveglio" che mette in guardia dall’uso che si fa dei social con ‘Scheletri digitali’, i Ragazzi del Guercino con il carro ‘Le custodi dell’umanità’ dedicato alle donne esortandole ad avere sempre più forza.

E’ con "Bla bla bla delle false verità" che i Fantasti100 portano la loro riflessione sulle opinioni vuote che si fanno strada tra influencer e divulgatori di fake news calpestando le fondamenta della cultura. Infine i Toponi con "La Foresta delle Illusioni" con il mostro, simbolo della delusione emergere dal cuore di una selva intricata, accompagnato dalla fattucchiera delle illusioni.

Ad aprire la sfilata del Cento Carnevale d’Europa, l’esplosione di energia arabeggiante del gruppo in maschera a piedi "I Figli delle Stelle", le brasiliane di Ipanema Show, la maschera di Tasi e una domenica scandita dal ritmo dei presentatori Patty Po e Alessandro Ramin. Il circuito chiuderà alle 8.30 e a differenza delle scorse domeniche, sarà consentito l’ingresso ai cani con guinzaglio e museruola.

Laura Guerra