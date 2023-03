Sfida dei ciccioli, vince Reggio "In gara c’erano ottanta paiolisti"

Profumi e leccornie ieri a Mirabello dove domenica, in occasione della 13° edizione di ‘Miracicciolobello’, si sono sfidati 80 paiolisti per il titolo di miglior cicciolo ferrarese, arrivati dalle province di Ferrara, Modena, Bologna, Reggio Emilia e Mantova. Un evento unico nel suo genere, organizzato dalla Pro Loco di Terre del Reno e che, a colpi di mestolo e pressa, ha visto dar vita ai ciccioli, piatto della tradizione. Ciccioli che sono stati giudicati da una giuria popolare e da quella esperta dell’Accademia Judices Salatii di Modena. Per Miracicciolo bello sono stati impiegati circa 32 quintali di lardo di maiale, trasformato in gustosi ciccioli croccanti dalle mani esperte dei norcini. "E’ stata una bellissima giornata con una bella affluenza sia di pubblico che di paiolisti – spiega Cristiano Rubini della Pro Loco di Terre del Reno – E’ stata anche una bella sfida a suon di ciccioli. Primo qualificato per quanto riguarda i ciccioli cotti a gas, è stato Claudio Righi di Mandrio in provincia di Reggio Emilia mentre il primo qualificato per la categoria dei ciccioli cotti a legna è stato Ivaldo di Castelnuovo Rangone in provincia di Modena. A vincere nella categoria dei ciccioli ferraresi è stata Bando di Argenta con il signor Tiziano. Infine, il premio Pro loco Terre del Reno se lo è aggiudicato il team di Renzo Casoli per la loro tenacia e professionalità".

Laura Guerra