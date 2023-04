Sfida dei sapori in piazza A Bell’Italia si scontrano la ricciola e la focaccia

Prima uscita pubblica per il nuovo marchio De.Co. della ricciola - o ricciolina - ferrarese che oggi se la vedrà, in una simbolica sfida prevista alle 11, con la focaccia genovese. L’appuntamento andrà in scena nel contesto dell’edizione 2023 di Bell’Italia, rassegna delle eccellenze gastronomiche delle regioni italiane che approda a Ferrara, in piazza Trento Trieste, fino a lunedì primo maggio, con orari 10-20. La giornata sarà infatti dedicata allo show cooking, con la preparazione della Ricciolina (specialità che nasce dall’unione e dall’impiego tradizionale degli impasti di pane e sfoglia) che ha da pochi giorni ottenuto la Denominazione Comunale, e della focaccia genovese. I visitatori avranno la possibilità di assistere alla preparazione delle due specialità, che saranno poi offerte al pubblico per la degustazione. L’appuntamento con la simbolica competizione gastronomica tornerà lunedì 1 maggio alle 17. La Ricciola ferrarese De.Co. è stata presentata il 18 aprile nell’ambito del progetto dell’amministrazione legato alle denominazioni comunali: "Anche Bell’Italia è, in questo 2023, l’occasione per rilanciarne il marchio, che è frutto di un lavoro corale, che ha coinvolto, con noi, anche gli studenti dell’istituto Vergani, le associazioni e la Strada dei vini e dei sapori della Provincia di Ferrara", commenta l’assessore Angela Travagli, ricordando che la ricciola è l’ultimo dei prodotti che oggi esibiscono il brand tipico. Gli altri sono i biscotti Brazdlin, il Mandurlin e il pane ferrarese, in tutte le sue forme e nelle diverse lavorazioni. Durante i quattro giorni di Bell’Italia (che partiranno oggi, dalle 17 circa), i visitatori potranno anche partecipare ad assaggi guidati.