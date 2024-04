Sfida di note. E’ il festival del Delta

Presso la Locanda dei Sapori a Marozzo, è stato presentato ieri, il concorso canoro e musicale "Festival del Delta - Fenicottero d’Oro", giunto alla V edizione. Ben 5 i comuni coinvolti con la new entry di Adria, che sono Ostellato dove domani alle 21 al teatro Barattoni si terrà la serata d’apertura. A seguire il sabato successivo a Comacchio, quello dopo ad Adria. Domenica 5 maggio alle 17,30 al Paladon a Lagosanto. Sabato 11 maggio la finalissima a Codigoro con ospite d’onore il comico Duilio Pizzocchi. La formula della gara, che vede i cantanti provenire da diverse regioni d’Italia e con partecipazioni a importanti manifestazioni canore nazionali, prevede che ogni serata salgano sul palco 12 concorrenti e 3, dalla valutazione di una giuria, passino alla finale dove vi saranno anche 3 finalisti della scorsa edizione che provenendo dalla Romagna colpita dall’alluvione non poterono gareggiare l’anno scorso. Assieme ai cantanti più grandi anche il baby talent per piccoli artisti, dai 5 ai 12 anni denominato "Delta Children’s Talent". I piccoli artisti saranno esaminati da una giuria e solo i più bravi accederanno alla finalissima. In ogni serata Elisa Giorio presenterà i cantanti mentre i piccoli artisti saranno proposti da Alain Marchetti e tutte le sere saranno impreziosite dai balletti e dalla coreografie ideate da Sara Parmiani della Bottega degli Artisti di Comacchio. L’organizzazione esecutiva ed artistica del Festival del Delta è gestita dall’associazione di musica moderna Agua do Mar di cui è presidente Gianni Bragante. Il vincitore avrà un contratto discografico e la produzione di un singolo che verrà distribuito nel mondo. Per Codigoro il vicesindaco Francesco Fabbri, ricordando la sua passione per la musica ne ha sottolineato il messaggio universale di cui è portatrice. Il primo cittadino di Adria, Massimo Barbujani ha ribadito l’unicum del Delta. Gli assessori di Comacchio Manuele Mari e Rosanna Cinti hanno posto in evidenza le origini etrusche della cittadina lagunare e veneta. Doriana Doria, presidente della Pro Loco di Lagosanto, anch’essa musicista ha sottolineato di essere "una delle prime che ha aderito e creduto alla bontà del Festival del Delta, sia come giurata e come spettatrice per cinque serata che saranno bellissime e con un grande contenuto tecnico".

c. c.