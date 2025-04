Sfida in onore del castello . Frecce puntate al passato

Sono quattro le manifestazioni sportive del 2025, organizzate nel Comune dagli Arcieri e Balestrieri del Borgo, con Avis comunale e provinciale. A illustrarle, il presidente dell’associazione, Mauro Linoso: "siamo consapevoli – afferma – di non poter riproporre una manifestazione come il palio di San Michele degli anni Novanta. È così che, abbracciando il nuovo percorso proposto dall’ente di promozione sportiva Csain, il gruppo ha deciso di organizzare una ‘disfida’ in onore del castello di San Michele, l’8 giugno, nel catino del sottomura, in prossimità del parcheggio di via Kennedy". È qui che verrà allestito un campo gara, nel rispetto delle normative Csain, con 10 postazioni di tiro + 1. I bersagli saranno di ispirazione storica, alcuni con forme geometriche semplici; altri, di carattere venatorio, raffigureranno riproduzioni di animali tratti dal taccuino del XVII secolo, presente alla Biblioteca Estense. Il calendario delle manifestazioni inizierà prima, il 25 aprile, quando al campo sportivo di Sabbioni (sede dell’associazione) si terrà la terza edizione della gara per squadre e coppie. "Quest’anno – prosegue Linoso –, al posto delle finali tra le squadre e le coppie, organizziamo un torneo a girone unico, a eliminazione diretta, per trovare l’arciere Avis". Dopo la ‘Disfida di San Michele’ dell’8 giugno, si passa al 6 luglio, per la 28ª edizione dell’Anello d’Oro, ancora al campo di Sabbioni. Al termine della gara, che si svolgerà su 12 + 1 postazioni di tiro, alcuni arcieri selezionati parteciperanno alla gara dell’anello, misurandosi nel tiro a varie distanze, a partire dai 5 metri. L’ultima manifestazione dell’anno è fissata per il 7 settembre, quando si svolgerà la quarta edizione della Tenzone di Odisseo, durante la quale si simulerà la guerra di Troia, dallo sbarco dei greci al famoso Cavallo di Troia. La manifestazione si terrà al sottomura di via Quartiere, vicino alla porta di San Pietro. Pranzo e premiazione presso il Rione di San Paolo. "Non sono tante le città che ospitano eventi del genere: come amministrazione non possiamo che sostenere queste associazioni sportive che fanno tanto per Ferrara", ha commentato l’assessore allo sport, Francesco Carità, durante la conferenza di presentazione, tenuta insieme ai rappresentanti dell’associazione, dell’Avis e di Fabrizio Breverglieri, vicepresidente Csain.

f. f.