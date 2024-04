Sfida ’Mettiti in gioco’. Ecco i nomi dei vincitori

Si è conclusa la seconda edizione del contest di idee del progetto Glhf- Mettiti in gioco, promosso dalla Federazione delle Banche di Credito Cooperativo dell’Emilia-Romagna, in collaborazione con il Gruppo Cassa Centrale Banca e finanziato in parte da Fondo Sviluppo, rivolto agli studenti degli istituti superiori del territorio. Durante l’evento finale, presso la sala congressi della Federazione a Bologna, la giuria - composta da Valentino Cattani Direttore della Federazione BCC dell’Emilia Romagna e dai rappresentanti delle Banche aderenti – ha premiato, dopo un’attenta valutazione, 4 progetti finalisti presentati dai giovani innovatori:  Emmanuele Botta, Ettore Majorana, Junlong Liu e Gaia Doddi.