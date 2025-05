Sfida sul palco tra band emergenti. Lo Street Festival anima la piazza

Poggio Renatico si prepara a vivere quattro giorni all’insegna della musica, dello spettacolo e della socialità con la 9ª edizione del Poggio Street Festival, in programma dal 29 al 31 maggio e il 1° giugno 2025. Un evento attesissimo, che animerà le vie e le piazze del centro con un ricchissimo programma pensato per tutte le età.

Il festival celebra la musica in tutte le sue forme, con concerti, esibizioni live e la spettacolare Sfida tra Band di sabato 31 maggio. Tra gli appuntamenti clou, i concerti dei SuperLips (giovedì 29), del tributo Pianeta Liga a Luciano Ligabue (venerdì 30) e il gran finale domenica 1° giugno con Queen Vision, omaggio alla storica band britannica.

Non solo musica: ad accompagnare le serate ci saranno lo street food del BOF, un mini Luna Park, mostre di tessitura, artisti di strada, spettacoli di giocoleria, trampolieri e giochi di una volta. Più di 25 bancarelle artigianali e creative riempiranno il paese, insieme all’Expo auto e moto e allo Svuota Soffitta, con pezzi unici e curiosità.

Tra le novità di quest’anno, l’esibizione dell’Orchestra Scolastica domenica 1° giugno sul palco centrale, a testimonianza del legame del festival con il mondo della scuola e dei giovani. Sabato sera, l’apertura ufficiale sarà affidata alla Banda Filarmonica Comunale Primo Carlini di Malalbergo, seguita dalla sfida tra band e da visite guidate al Castello Lambertini, disponibili anche domenica.

Per chi ama curiosare tra le eccellenze italiane, il 1° giugno il paese ospiterà anche il celebre Mercatino del Forte dei Marmi a partire dalle 8:00.

Il Poggio Street Festival è ideato dalla Pro Loco di Poggio Renatico e promosso dal Comune di Poggio Renatico, con la collaborazione di associazioni e attività locali. "Desidero ringraziare a nome dell’Amministrazione comunale la Pro Loco di Poggio Renatico per l’impegno, la passione e la cura con cui da anni porta avanti questo festival, che è diventato un appuntamento atteso e amato da tutta la comunità", dichiara l’assessore alla promozione del territorio Serena Fini. "Il Poggio Street Festival è un esempio concreto di come il lavoro di squadra possa trasformare un’idea in un’esperienza collettiva che valorizza il nostro paese".