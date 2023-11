Sfida tra Perelli: Tresignana prova a cambiare

"Tresignana cambia", la lista civica a trazione di centrodestra, mette in campo Mirko Perelli: 49 anni, consigliere comunale di opposizione, nella precedente legislatura vicesindaco, al fianco del primo cittadino Andrea Brancaleoni. Il loro mandato è durato appena due anni e mezzo, prima della fusione tra Tresigallo e Formignana. Tra sette mesi si profila un duello tra Perelli: il sindaco uscente Laura Perelli, di Formignana, e Mirko Perelli, che è di Tresigallo. La presentazione è avvenuta ieri mattina nella saletta interna del Bar Gelateria Carles, in piazza Repubblica, a Tresigallo. Perelli era contornato da Rita Canella, Arrigo Giubelli e Andrea Brancaleoni, tutti in predicato di entrare in giunta in caso di successo elettorale. Parafrasando Massimo D’Azeglio (l’Italia è fatta, ora facciamo gli italiani), Tresignana è fatta, ora facciamo una nuova comunità. E’ stato il filo conduttore degli interventi che si sono succeduti.

"Non è stato fatto niente per l’integrazione delle due comunità – ha evidenziato Arrigo Giubelli – se non una pista ciclabile, peraltro neanche ben riuscita; anzi, si è creata una frattura". "Perelli è la persona giusta per risollevare le sorti del Comune – ha scandito l’ex sindaco Andrea Brancaleoni –. Ho avuto modo di apprezzarlo nei due anni di lavoro comune: sempre presente, gran lavoratore, un punto di riferimento per i due paesi. Veniamo da decenni di egemonia di sinistra, intervallata solo dai due anni e mezzi del mio mandato. Da allora si sono fatti passi indietro". Bisognerà però convincere gli elettori di Formignana a votare per "Tresignana cambia". I conti sono presto fatti: se Brancaleoni aveva scalzato il centrosinistra a Tresigallo, dopo la fusione ha perso di misura, significa che i voti di Formignana hanno premiato Laura Perelli, che era stata sindaco di Formignana. "E’ vero – ammette Mirko Perelli – i voti di Formignana hanno cambiato gli equilibri, dovremo essere bravi e convincenti per convincere gli elettori dell’importanza di cambiare governo locale". Elezioni all’insegna di tre parole chiave: idee, coraggio e cuore. Sono tre le parole chiave scelte da Perelli per provare a vincere la tornata elettorale. "Ci vogliono idee per rilanciare i territori, coraggio e lungimiranza per metterle in pratica. Come i ragazzi che hanno lanciato il marchio di Tresigallo città metafisica quando nessuno ci credeva e ora ci sono migliaia di turisti ogni anno. Inoltre maggiore attenzione alle frazioni, a cominciare da Rero, che assomiglia a un villaggio fantasma dei film Western. Dobbiamo recuperare il rapporto con i cittadini, senza pregiudizi e tanta voglia di lavorare".

Franco Vanini