Sfide al parco con i giochi da tavolo

“Aperigame” torna oggi dalle 17 al Parco Primo Maggio di Poggio Renatico. Si tratta della seconda delle quattro domeniche rivolte a tutte le ragazze e i ragazzi del territorio e organizzate dai giovani di Siamo Poggio. Siamo Giovani - la declinazione della lista che ha come parola d’ordine ’Scegliamo anche noi’ - ha ideato questi pomeriggi a base di sfide ai giochi da tavolo, aperitivo, tanto divertimento e tanti gadget per vivere insieme un momento di aggregazione e di condivisione. Fra le iniziative proposte dal gruppo guidato dalla candidata sindaca Francesca Bergami questa si caratterizza per "essere pensata dai ragazzi per i ragazzi: un’espressione delle loro esigenze e del loro entusiasmo".

“I giovani - conferma Bergami - sono una componente fondamentale della nostra comunità".

Laura Guerra