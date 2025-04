Sfide ’olimpiche’ per i cento arcieri da tutta Italia

Sono stati quasi cento gli arcieri che domenica mattina si sono confrontati nel campo di tiro con l’arco di via Valle Mandura a Lagosanto. Un gara di abilità valevole per le qualificazioni al campionato italiano con atleti provenienti da quasi tutte le regioni italiane, fra i quali anche alcuni appartenenti delle fiamme gialle ed altri con trascorsi olimpici. Suddivisi in diverse categorie hanno potuto saggiare la bontà dell’organizzazione profusa dal sodalizio degli Arcieri Laghesi nati il 1 gennaio del 1990 e presieduto da Mauro Bigoni ma per tutti "Celeste". La gara era suddivisa in categorie dalla più difficile, la "olimpica" nella quale l’arciere faceva scoccare la propria freccia per colpire, ed ottenere un buon risultato, il bersaglio che distava ben 70 metri. Non meno impegnativa la categoria di coloro che dovevano centrarlo a 60 metri e successivamente si scendeva fino alla categoria dei 50 metri. Per i più giovani i bersagli in paglia con cerchi concentrici fino a quello al centro, che dava il maggior punteggio, erano posti tra i 40 e i 25 metri. Molto brava per l’età la giovane Marighellla Noemi di soli 11 anni. "Siamo in 50 soci – spiega il presidente Bigoni – che provengono da tutto il Delta ma anche da altre regioni, perché dicono che da noi si trovano bene. Facciamo corsi d’estate ed anche in inverno, potendo sfruttare lo spazio della palestra".