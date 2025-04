Sfila la ’Colonna della libertà’. Traffico e divieti

Oggi, dalle 11 alle 16,30, in corso Martiri della Libertà e piazza Trento Trieste ci sarà la sfilata ’Colonna della Libertà’, la liberazione di Ferrara - Museo a cielo aperto itinerante con veicoli e uniformi della seconda Guerra Mondiale, a cura del Museo della Seconda Guerra Mondiale del fiume Po di Felonica e del Museo della Linea Gotica. La manifestazione partirà da Ferrara per raggiungere i territori a nord del fiume Po dove il 25 aprile 1945 partì l’insurrezione dei Comitati di liberazione nazionale Alta Italia. Saranno presenti 150 veicoli e 400 partecipanti in uniforme storica. I veicoli transiteranno sulle strade di Ferrara e sosteranno nel centro storico. Il Museo esce fuori dalle proprie mura per offrire al pubblico un momento per approfondire la nostra storia. I veicoli saranno guidati e descritti da collezionisti in uniforme. Il programma. Alle 11, i veicoli storici militari seguiranno il percorso di ingresso da via Bologna per giungere in Corso Martiri della Libertà e Piazza Trento e Trieste, dove rimarranno anche nel pomeriggio, fino alle 16.30. Alle 16,30 i veicoli ripartiranno poi lungo il percorso e le tappe dell’edizione 2025. Il convoglio di veicoli storici militari da Corso Martiri della Libertà imboccherà viale Cavour sino all’immissione sulla statale 16 Adriatica che lo porterà in Provincia di Rovigo, per proseguire il percorso a tappe della manifestazione fino al 27 aprile.

* * *

In occasione dell’iniziativa sono previste modifiche alla viabilità in una serie di vie e piazze del territorio cittadino. Dalle 10, nelle vie Zandonai, Bologna, Kennedy, piazza Travaglio, Porta Reno ci sarà il divieto di circolazione a tutti i veicoli per il tempo necessario al transito del corteo; Dalle 10 alle 13, Corso Porta Reno a via Amendola: divieto di fermata con sospensione dell’area di carico e scarico; dalle 10 alle 17, corso Martiri della Libertà, piazza Cattedrale e Trento Trieste: divieto di circolazione e fermata, ammessi i veicoli partecipanti alla manifestazione. Dalle 16 alle 17.30, Corso Martiri della Libertà, Largo Castello, viale Cavour, viale Po, via Padova divieto di circolazione ai veicoli per il tempo necessario al transito del corteo.