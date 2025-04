Sfila la ’Colonna della Libertà’. Bagno di folla per mezzi e uniformi della seconda Guerra Mondiale

È sfilata ieri mattina la ’Colonna della Libertà: la liberazione di Ferrara - Museo a cielo aperto itinerante’, la manifestazione organizzata dal ‘Museo della Seconda Guerra Mondiale del fiume Po di Felonica’ e dal ‘Museo della Linea Gotica’. Un viaggio nel tempo per ricordare il periodo peggiore della storia dell’umanità, nonché il momento tanto atteso della liberazione dell’Italia da parte degli alleati.

Quest’anno la manifestazione è partita proprio da Ferrara, con i veicoli storici militari che raggiungeranno poi i territori a nord del fiume Po, dove il 25 aprile 1945 partì l’insurrezione dei Comitati di Liberazione nazionale Alta Italia. Intorno alle 11 di ieri mattina, infatti, sono arrivati in Piazza Trento Trieste circa 150 veicoli, assieme a 400 partecipanti in uniforme storica, i quali si sono messi a disposizione per scattare qualche foto e raccontare le loro storie. Un momento di ritrovo unico per la città e per i cittadini, accorsi in massa per assistere da vicino alla sfilata dei veicoli d’epoca. Di certo la possibilità di osservare meglio questi veri e propri ricordi del passato possono non solo stimolare emozioni contrastanti, ma anche invitare chiunque li guardi a ricordare ancora una volta gli effetti di una guerra senza precedenti. D’altronde è tutto ciò su cui si basa la manifestazione, che coinvolge non solo i diversi cittadini ma anche collezionisti e appassionati di veicoli d’epoca a sfilare nel ricordo di questo periodo piuttosto tragico. Lo testimoniano anche le parole dei figuranti in divisa militare, che reputano questo evento come "l’occasione più opportuna per celebrare la fine della guerra". L’aspetto caratterizzante è la presenza di molte persone straniere, provenienti da alcuni Paesi europei (Germania, Inghilterra e Spagna) e dagli Stati Uniti.

Naturalmente risulta quasi scontata la partecipazione di persone di diverse nazionalità a una manifestazione del genere, ma l’impegno e la volontà di essere presenti in prima linea nella lotta contro la violenza della guerra non è mai da sottovalutare. In occasione dell’80° anniversario, ‘La Colonna della Libertà’ ha deciso di percorrere i luoghi principali degli ultimi giorni della Campagna d’Italia, dove di lì a poco si sarebbe poi dichiarata la fine della guerra in Italia, il 2 maggio 1945. Alle 16.30 tutti i veicoli presenti sono partiti poi per Rovigo, dove poi continueranno oggi a viaggiare verso Monselice e Battaglia Terme. Qui sarà possibile ammirare i veicoli fino alle 17.30, quando poi ci sarà l’ultima tappa della giornata a Noventa Padovana (ore 18.30). Domani il percorso continuerà, passando per Venezia e provincia.

Nell’ambito delle manifestazioni per il 25 aprile, oggi è in programma la ciclopedalata ’I luoghi della Memoria degli Eroi Ferraresi’ (ritrovo e partenza ore 15 al Parco Urbano, ingresso parco - Via Bacchelli. Percorso: Certosa, Mura di San Giorgio, Meis, Porta Paola) con testi di Antonella Guarnieri, Fiab, Arci, Cgil, Uil, Udi. Alle ore 15:30 in Porta Paola, via Donatori di sangue 22, c’è ’Un Sogno a Porta Paola’, spettacolo sulla Resistenza degli studenti della scuola primaria Doro, drammaturgia e regia di Barbara Pizzo, promosso dal Centro di Documentazione Museo Risorgimento e Resistenza, Scuola primaria Doro e Anpi.