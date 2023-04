Sfilano i motorini ’Ciao’ Centotrenta mezzi al raduno di Gaibanella

Sono circa 130 i ciclomotori “Ciao” che sfileranno in città oggi per l’iniziativa “A Ferrara in Ciao”. La reunion degli appassionati del celebre ciclomotore - prodotto dalla Piaggio dal 1967 al 2006 - inizierà alle 9 circa col raduno a Gaibanella. Da qui i mezzi saranno condotti in città in direzione Castello Estense, dove sosteranno dalle 10,15 - 10,30 circa. Il tour continuerà al Campo volo ‘Ala azzurra’: qui, alle 11,15 - 11,30, è previsto un aperitivo con gli appassionati, quindi il trasferimento al ristorante Archibugio, in via Darsena 26. Durante e dopo il pranzo il club nominerà i Ciao da primato, il più antico, il più elaborato, il meglio conservato. È inoltre prevista l’elezione di Miss e Mister Ciao. I carabinieri ‘scorteranno’ il corteo durante l’intera manifestazione. Guida del ‘biscione’ di Ciao sarà il Club motociclistico Casco Matto di Ferrara.