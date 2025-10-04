Sfilano i tremila per la Palestina. Bandiere, fumogeni e slogan: "Siamo tanti, vogliamo la pace"

Le cuffiette, i capelli a caschetto e il sorriso di chi ci crede. E marcia per la pace. Celeste Cappelletti, studentessa del Carducci, regge lo striscione, in rosso la scritta ’Stop al genocidio’. Attorno i compagni di classe, dai banchi al piazzale della stazione, per la Palestina. Erano in tremila, operai e studenti che hanno lasciato fabbriche e aule per rispondere all’appello lanciato dalla Cgil (al suo fianco associazioni e movimenti). "Sciopero generale", e sciopero è stato nonostante le ’grida’ del garante che dal giorno prima si appellava ai tempi, troppo stretti, "illegittimo". A stretto giro la risposta della Cgil, con il segretario Landini: "Impugneremo".

Botta e risposta che scivolano sulle spalle del popolo per Gaza – secondo gli organizzatori erano 5mila – e Pro Pal, strenui difensori della Flotilla (la flottiglia, in italiano). La loro voce che si leva per la Palestina libera, liberi gli equipaggi delle barche nell’aria tersa della stazione, autobus deviati, fermate soppresse nell’itinerario che si è snodato lungo viale Camillo Benso conte di Cavour, Ercole I d’Este con la tappa davanti alla prefettura, la piazzetta del municipio, sosta obbligata lungo lo scalone, sotto gli occhi severi e vigili di polizia, carabinieri e polizia municipale. Scudi ed elemetti, visiere pronte a scendere sul viso, telecamere che riprendono. Davanti all’occhio elettronico, bandiere della Palestina che sventolano, fumogeni che riempiono l’aria di verde, rosso e bianco, volti, bandane e kefiah. "Perché sono qui? Perché l’Italia è complice, quando intrattiene rapporti con Israele, quando finanzia il mercato degli armamenti", è convinta Celeste. Davanti a lei il camioncino, mentre la folla in stazione cresce, si gonfia come un mare che poi prenderà la strada verso il centro. Di lotte e battaglie ne ha viste tante Chiara Zambonati, Fiom Cgil, la bandiera del sindacato sottobraccio, Dalla Tollok di Masi Torello alla Berco di Copparo, a Sirio di Ostellato, ultima vertenza di un mondo – quello metalmeccanico, tute blu e ingranaggi – che perde ogni giorno colpi sotto le martellate della crisi, dei mercati globali, commesse annunciate e mai arrivate. "Siamo qui per sostenere i principi fondamentali, quelli della pace, e per esprimere la nostra condanna al governo". "Blocchiamo tutto", fischietti che rompono l’aria, megafoni che scandiscono la lenta avanzata del fronte del corteo, viale Cavour, una fermata all’altezza di corso Isonzo. Tutti si girano, appare a sorpresa Francesca Albanese, punto di riferimento del movimento ‘ProPal’, relatrice delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati, incaricata di indagare sulla situazione dei diritti umani in queste aree. Suo il libro ’Quando il mondo dorme. Storie, parole e ferite della Palestina’. Un saluto, sorrisi, si riparte. Finalmente il castello. Un manifestante, la bandiera alzata, sale sul muretto. Lì vicino c’è una targa, è stata scritta una pagina della storia di Ferrara. Dal palazzo bianco, smaltato dal sole, delle camera di commercio qualcuno filma. "Dobbiamo esserci, assolutamente. C’è un genocidio in atto e non fanno nulla, il governo non fa nulla. Ma niente violenza nelle strade, la violenza è sempre sbagliata", scandisce Gianluca Parenti, la maglietta con scritto Palestina. Giovanni Ragusa, esponente del Fronte della Gioventù Comunista (Fgc), lancia il suo atto d’accusa. "Il genocidio che prosegue da più di un anno, colpevole Meloni, colpevoli il Pd e i Cinque Stelle. Che quando erano al governo hanno finanziato Israele". La musica dagli altoparlanti si porta via le parole. Ferrara sfila, Ferrara si ferma.