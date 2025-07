Sfilano le auto storiche dell’Officina Ferrarese

Si chiama ‘Cento sotto le stelle’ e dalle 17 di oggi vedrà replicarsi l’appuntamento divenuto ormai annuale con le autostoriche a Cento, con tanto di esposizione e sfilata ai suto ma anche di moto e bici vintage grazie al gruppo dei ‘Bicicloni’, in centro città. Questo, grazie all’organizzazione di Officina Ferrarese e il supporto di Ascom, facendo arrivare nella città del Guercino il meglio del motorismo, e non solo, del mondo a due e quattro ruote. "Diversamente dalle altre quattro edizioni, ci sarà la passerella da Piazzale della Rocca a Piazza Guercino – spiega Riccardo Zavatti, presidente di Officina Ferrarese –, lì verranno presentate al pubblico spiegandone dettagli e caratteristiche". Tutto partirà dalle 18, con le auto che arriveranno a Piazza Rocca e si fermeranno in mostra statica per permettere a tutti di osservarle e fotografarle, mentre alle 21.30 partiranno per la passerella verso il cuore della città. "Una manifestazione che piace tanto alla gente ma anche ai nostri soci e agli equipaggi – prosegue Zavatti –, ci saranno infatti 100 auto, un numero davvero importante, che vanno dal 1920 fino al 2000, rappresentando tutta la produzione automobilistica del secolo scorso. Ce ne saranno tante di particolari e con un assortimento molto ricco".

Entriamo più nel dettaglio. "Ci sarà una Citroen del 1920 di un collezionista proprio di Cento, una Lancia Aurelia famosa per il film ‘Il sorpasso’ degli anni ‘50, una Lancia Aprilia del 1940 poi, per gli anni ‘70 ecco le Fiat, Alfa Romeo e Lancia e via via la 500 a 2 cavalli, che non è molto semplice vedere in giro". Tutto questo portando a Cento persone, curiosi e soci. "Solo di equipaggi arriveranno in circa 200 persone – sottolinea – fermandosi a Cento per questa iniziativa". L’evento è promosso da Ascom, in collaborazione con l’Officina Ferrarese Club Automobilismo Storico, e il patrocinio di numerosi enti, tra questi il Comune di Cento, la Fondazione Teatro "G.Borgatti", la Sala da Te solidale, Anffas, il tutto con il sostegno di Banca Centro Emilia.

Ad allietare l’evento intorno alle 20 anche un momento musicale che precederà la sfilata delle 21.15. Un omaggio alla storia del motorismo, ma anche occasione per vivere il centro tra passione, cultura e convivialità, sotto il segno del fascino senza tempo dei motori.

