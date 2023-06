Sfilano le barche di tutti i colori Il carnevale del mare fa centro

Non ha tradito le attese la versione serale ed estiva del Carnevale sull’acqua di Comacchio. Tantissimi i turisti alla manifestazione, frutto del lavoro di tanti volontari delle associazioni che si sono impegnati nell’allestimento delle fantasiose barche allegoriche che hanno sfilato nei canali. Musica, luci e splendide coreografie hanno animato il centro, bissando il successo della versione invernale che si è tenuta il 12 e 19 febbraio. A dare il benvenuto la vice sindaco Maura Tomasi, in costume carnevalesco, Carla Carli, coordinatrice dell’evento organizzato dalla cooperativa Girogirotondo, con il sostegno del Comune e la collaborazione delle associazioni. A sfilare sono state undici imbarcazioni. In primo piano l’associazione culturale H2O con la barca a tema ‘I Pagliacci’, l’associazione volontariato comunale Comacchiese con ‘I pappagalli’, ‘I Filipponi’ con Bal Toc con ‘La Sirenetta’, Barche Storiche con ‘The Blues Brothers’; e ancora, Asd My Life e I Birichen con ‘Trolls’, ‘Al Batal’ con ‘Cranveal’, ‘Filipponi’ con ‘Ma che barca d’Egitto’, Racing Team con ‘Lo Scuolabus’, i Marasue con ‘Harry Potter’, l’Asd Sea Cycling con ‘Gli M&M’s’ e l’Asd El Movimiento con ‘Via col Vento’. A sfilare in barca la madrina del Carnevale, Forcolina. Ad accompagnare l’uscita delle barche dai Trepponti le coreografie dei gruppi Dogato Sisters, Le Bollicine di Mariella Mazzotta, Le Maschere e My Life di Daniela Madia. Non è mancata la musica con le voci Giada Dondi e Sara Turola. E ancora lo spettacolo di Giorgio e le Magiche Fruste di Romagna, il concerto in piazza XX Settembre della band ‘Gnu’, sino al ballo in piazza Trepponti e al coreografico spettacolo piromusicale. Speaker Barbara Mezzogori e Sandro Pozzati. Era presente una delegazione del Carnevale di Viareggio.

Valerio Franzoni