Sfilano le maschere. E’ un funerale

Tra impossibili suore, finti prelati e improbabili chierichetti, si è svolto venerdì sera il funerale del carnevale, tanto storico quanto goliardico appuntamento organizzato dalla società carnevalesca che ha vinto l’edizione, in scherno alle altre 4 che sono ‘perite’ sotto i colpi dei voti della giuria.

E’ stata l’associazione carnevalesca Ragazzi del Guercino, che dopo il trionfo al Carnevale, ha organizzato l’ironico mesto saluto alle altre, partendo dalla Rocca, sostando davanti alle 4 goliardiche tombe, con, per ognuna, anche l’irriverente saluto del Guercino che usciva dalla bara. La prima sosta dal Risveglio dove però la zirudella è stata anche di ammirazione per il carrista Giancarlo Buco Dinelli che "nonostante le sconfitte continua a lottare" esortandolo a "non mollare" soprattutto dopo le parole un po’ cattive rivoltegli nel testamento di Tasi. Poi i Mazalora con un aeroplanino schiantato e i Toponi, sulla cui tomba il Guercio aveva posizionato il poker di carte non riuscito come le vittorie per eguagliarli. E con ironia anche la risposta dei Toponi. Infine dai Fantasti100 hanno giocato sulle dimensioni delle maschere e sull’ironica riconferma che ‘il premio Radio Bruno porta sfiga’. Ma alla fine, un applauso per tutte.

E in piazza, il gran finale, con il patron Ivano Manservisi e il figlio direttore artistico Riccardo Manservisi. "Un funerale divertente ma elegante. Non siamo voluti cadere troppo nelle provocazioni, abbiamo rispettato tutte le società e ci siamo divertiti. L’obiettivo era che tutti si potessero ricordare di questo bel momento e… forza Guercino – dice Alessandro Govoni de I Ragazzi del Guercino –. Questo funerale per noi è un ritorno alla vittoria che ci mancava da 7 anni. E’ anche divertimento, stare in compagnia anche con le altre società ed è un punto di inizio per continuare a fare bene. La risposta dei Toponi? Finchè si sta nello scherzo è bello, fa parte del gioco e l’abbiamo fatto anche noi". Un momento bello è stato l’incoraggiamento a ’Buco’ Dinelli. "Sono un po’ di anni che arranca ma non molla e non mollerà – prosegue – con questo nostro messaggio abbiamo voluto dargli ancora la forza di continuare e non mollare". E si guarda avanti. "Stiamo già pensando al prossimo anno e stiamo già lavorando al bozzetto – dice il giovane Govoni –. Siamo ancora in estasi dalla vittoria e non riusciamo a stare lontani dal capannone. Vogliamo ricominciare il prima possibile". E Manservisi. "Questa cerimonia è una tradizione. Chi ha vinto in modo goliardico festeggia sui perdenti – dice Riccardo Manservisi –, richiama sempre molta gente ed è il gioco del prendere in giro i perdenti, che accettano anche loro con ironia lo sfottò. E’ il Carnevale. Chiudiamo questa edizione con questa bella serata".

Laura Guerra