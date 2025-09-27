Sfilano le stelle dello sport ferrarese. Sul palco Antenucci, Duran e Maurelli: "Questo Festival è un’opportunità"

Nel segno della memoria, oltre che dello sport. La testimonianza di chi l’ha vissuto in prima persona, l’attenzione di una città e i suoi organi, nonché la risonanza attivata da un Ministro, in particolare dello Sport. Il Memorial Falchetti ha raggiunto ottimi risultati, ma quello che è successo nella giornata di ieri, probabilmente, non ha eguali. Sulla Darsena un sentiero ricco di stand e associazioni, tutte con una storia da raccontare. Accompagnato dal sindaco Alan Fabbri, dall’assessore allo Sport Francesco Carità e il prefetto Massimo Marchesiello, il ministro Andrea Abodi non si è limitato solamente a mantenere la sua posizione, magari affrettando la visita per poi tornare ai propri doveri. Al contrario, ha scelto di ascoltare i racconti e di primeggiare l’umanità, a discapito dei doveri istituzionali. Durata più di un’oretta, la sua visita è iniziata dallo Stand di Xbikes 2.0 Circuit e ha poi conosciuto i cavalli dello stand "Centro Ippica Ali del Vento", per poi scambiare due battute con le associazioni di Avis Ferrara e Fipsas (pesca sportiva), dotata di proprie postazioni dedicate con canne da pesca e istruttori. Di fianco lo stand per la pesistica e circuiti di mobilità di Functional Ferrara, dedicato alle persone con disabilità che mostrano le proprie abilità. Anche qui, chiacchiera e molti sorrisi. Qui il primo passaggio chiave, quando il ministro Abodi ha scelto di osservare da vicino una performance di Emanuele Lambertini, noto campione paralimpico del fioretto. Poi il passaggio per lo stand di Jujitsu e da una serie di canestri che popolavano l’Arena della Darsena.

Percorso poi concluso con l’ultimo sguardo allo stand gonfiabile della Fig (Federazione Italiana Golf), e del calcetto targato Cus Ferrara, prima di dedicarsi alle domande dei giornalisti. Di tempo ce n’era poco, ma il ritardo all’inaugurazione del Festival dello Sport in Piazza Municipale è stato poi ampiamente giustificato, a detta del sindaco Fabbri: "Siamo arrivati in ritardo perché, giustamente, il ministro ha voluto vedere tutte le postazioni presenti lungo la Darsena. Abbiamo investito tante risorse negli ultimi anni, sia dal lato delle infrastrutture sia dal lato umano, con atleti e collaboratori che hanno solcato campi e strutture olimpiche. Approfitto per fare i complimenti a Luca Rambaldi, che da poco ha vinto l’oro a Shangai nella sua disciplina". Un coinvolgimento totale che ha investito in pieno anche il delegato provinciale del Coni Ruggero Tosi e la presidente del Comitato regionale paralimpico Melissa Milani, entrambi soddisfatti di poter celebrare il mondo dello sport ferrarese. Lo sport è un lato della città da elogiare, non da reprimere o nascondere. Per lo meno è su questo che Carità ha fondato il Festival: "Inizialmente pensavo fosse esagerato, ma oggi non lo penso più. Creare questo festival era un mio obiettivo dal primo momento che sono arrivato qui a Ferrara. È un’occasione per ringraziare tutte le realtà sportive cittadine e i loro sacrifici, oltre che dare loro la giusta attenzione e notorietà".

Guidati dal giornalista Massimo Callegari, sono intervenuti anche personaggi come Alessia Maurelli, Mirco Antenucci, Alessandro Duran, Laura Fogli e Luca Lunghi, i quali hanno evidenziato il loro forte legame con lo sport e la città di Ferrara. A concludere l’intervento del ministro Abodi: "Sono contento di essere arrivato in ritardo, perché quando si incontra l’umanità si fa fatica a staccarsi. Ho notato una passione disarmante da parte dei ragazzi e ragazze, dandomi una sensazione di gioia immensa. Questo Festival non è un appuntamento estemporaneo, ma un’opportunità di far conoscere la realtà di queste associazioni. In più, questa città ha dimostrato di essere perfettamente in linea con i principi e i regolamenti richiesti dall’Europa per la candidatura a Capitale dello Sport. Ferrara è una città vivibile, bella e tanto sportiva".

