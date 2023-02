Sfilano per le strade da 70 anni Festa di compleanno dei Toponi

Festa di compleanno ieri sera per l’associazione carnevalesca Toponi che ha raggiunto i 70 anni, i più longevi del carnevale di Cento. In Sala Zarri, abbracciati dal calore di tantissime persone, i Toponi, nati nel 1953, continuano a guardare al futuro. "Siamo nati il 18 marzo ‘53 da un gruppo di amici che – è il racconto di Alberto Dustin Gilli – si riunivano nelle cantine facendo spuntini. Davano la colpa ai topi della sparizione del cibo, da qui l’origine del nome. Nacque poi lo stemma, la marcetta dell’inno modello brasiliano ispirandosi a una canzone di Carmen Miranda, il primo carro del ‘54 e le vittorie del 57, 58 e 59". E via con aneddoti, foto in bianco e nero, le vittorie, dagli anni ‘90 la rivoluzione del carnevale che con patron Manservisi diventa internazionale e il primo carro dei Toponi che sfilò a Rio. Un racconto che ha svelato gioie e difficoltà e, nel 2013, la targa affissa dove la società è nata, in via Cremonino. "Da bambino andavo a sbirciare i carri vicino alla Rocca – è il ricordo del presidente Sergio Contri – mi sono innamorato del carnevale e ho iniziato a lavorare con loro fino a oggi". E le iniziative per entrare sempre più bel tessuto sociale cittadino. "Era importante tornare in piazza anche con altre iniziative – ha proseguito Andrea Tassinari –. Uno dei primi fu il libro del cinquantesimo e i calendari ma anche i gemellaggi come quello con Anffas. Ecco poi i Babbi Natale in piazza, una mostra e quest’anno la spilla celebrativa dei 70 anni". Nicolò Scarpa ha annunciato che "i Toponi sono diventati un’associazione di promozione sociale per riuscire ad accedere a contributi facendo progetti e portare avanti la società nel futuro". Presente Ivano Manservisi. "Ci prepariamo a un’altra domenica fantastica in un’edizione da ricordare negli annali – ha chiuso – siamo una eccellenza della regione e il 19 dovrebbe arrivare anche Bonaccini".