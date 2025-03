Sfilata del Carnevale e baby luna park

Secondo e ultimo appuntamento oggi pomeriggio a Portomaggiore con il "Gran Carnevale Portuense", organizzato dalla Parrocchia di Santa Maria Assunta in collaborazione con la Pro Loco. Quest’anno si celebra un traguardo straordinario, la quarantesima edizione: quattro decenni di storia, musica, colori e puro divertimento per grandi e piccini. Sarà domenica di festa, con un ricco cartellone.

A partire dalle 14.30 ci sarà la sfilata dei carri allegorici, con ricco gettito di dolciumi, giocattoli e peluche, animazione per bambini e baby luna park in piazza Umberto I. In piazza Giovanni XXIII squisiti dolci di carnevale e prodotti tipici. Sempre in piazza Papa Giovanni XXIII torna il tradizionale concorso "La mascherina d’oro", con premi per tutti i bambini che parteciperanno. I costumi più belli e simpatici saranno valutati da una giuria.

In piazza i volontari della parrocchia hanno predisposto uno stand con animazione e un punto ristoro, il ricavato andrà a sostenere le attività parrocchiali. Ricordiamo che la settimana scorsa nel parco Colombani c’era stata un’altra iniziativa legata al carnevale, il "Columbus Carnival Party", organizzato dai commercianti portuensi.