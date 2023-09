Sfilata di Fido con Aronne

FERRARA

Una grande sfilata di ‘Amici a quattro zampe’ da tutta Italia e dall’estero con laboratori, attività, consigli utili per la gestione e l’apprendimento, informazioni sulle adozioni: è quanto prevede la due giorni del primo raduno nazionale dell’associazione animalista Aronne Onlus - che è iniziata ieri e si concluderà oggi all’agriturismo Delizia d’Este di Francolino. Aronne onlus in questi anni ha curato l’adozione di migliaia di cani e di animali da affezione e ha scelto Ferrara per il suo primo raduno nazionale. L’ingresso è libero e gratuito, sarà possibile effettuare una donazione per sostenere l’associazione e l’attività dei volontari.

"Siamo felici che la scelta del primo raduno sia caduta su Ferrara. Una scelta che premia una collaborazione proficua nel segno del comune amore per gli animali", ha commentato il sindaco Alan Fabbri

Il programma continuerà con diverse iniziative: alle 14,30 sarà presentata – dalla consulente alimentare - una linea di cibo naturale secco e umido e di integratori per il benessere e la salute animale. Alle 15.30 si proclameranno i vincitori della lotteria del raduno Aronne.

Il programma. Oggi alle 10 è prevista la ’Sfilata degli Aronnini’, i protagonisti a quattro zampe si sfideranno in diverse categorie. Alle 13 i saluti e la chiusura della manifestazione. "Aronne - come spiega la volontaria ferrarese Caterina Rossi, che vi collabora da circa sette anni - è la prima onlus siciliana, siamo una grande famiglia che può contare, giorno dopo giorno, sull’appoggio di cari amici che si prodigano per far arrivare cibo, coperte, farmaci, beni di prima necessità e sostegni economici ai circa 200 cani e diversi gatti ospitati dal rifugio, dove gli animali vivono in piccoli branchi all’interno di recinti molto ampi e che può contare anche su realtà satellitari in cui vengono ospitati cuccioli e cani diversamente abili. Abbiamo specifici canali di comunicazione anche per le preadozioni e abbiamo perfezionato sistemi di trasferimento, logistico e di controllo pre e post affido degli animali stessi. Operiamo completamente in autofinanziamento e possiamo contare solo sulle offerte del 5x1000 a livello pubblico, sulla nostra lotteria di Natale e sulla vendita delle uova di Pasqua. La scelta della location è caduta su Ferrara perché, oltre ad essere una città di nostri adottanti, rimane geograficamente centrale rispetto a tutte le altre città in cui vantiamo adozioni, tra centro e nord Italia, senza contare quelle estere". Nel corso del raduno l’accesso, per ragioni logistiche e organizzative, sarà limitato a un massimo di 40 cani.