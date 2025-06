Sfilata di mezzi bellici: "Memoria da conservare"

La storia in movimento, i mezzi che hanno combattuto che tornano tra la gente, tra rievocatori e curiosi. E’ così che ieri piazza Guercino ha respirato l’aria di un passato non troppo lontano con l’evento ‘Storia in movimento’, partiti da Cento alle 10.30 per la giornata poi a Ravarino. "Una quarantina di mezzi con equipaggi che arrivano dal centro Italia che rappresentano americani, tedeschi, inglesi e anche carabinieri – ci dice Filippo Spadi, presidente History e Military Vehicles Italia –. E’ un museo in movimento, un’occasione per mostrare al pubblico un ventaglio di veicoli storici militari che vanno dal prebellico del 1937 fino ad arrivare a veicoli degli anni ’80. Vedere come in questa occasione, i bambini che si avvicinavano, guardano i mezzi è una grande soddisfazione perché il collezionismo è una passione". Un ritorno fissato. "Cento per noi rappresenta un luogo dove veniamo spesso e volentieri – prosegue – Abbiamo iniziato con la Colonna della Libertà del 2017. E’ un luogo che sentiamo come amico e piacevole e, se tradizione vuole, vi saremo anche il prossimo anno. Ferrara è anche una delle province che ha un maggior numero di collezionisti, questo forse perché nel dopoguerra l’agricoltura è stata rimessa in moto grazie a questi veicoli spesso modificati, come le famose carioche, che servivano per arare i campi e per raccogliere frutta e verdura". E a proposito di appassionati rievocatori, la parola va a una coppia di Reno Centese che da diversi anni fa parte di questo mondo di collezionisti in movimento.

"La nostra passione per la rievocazione nasce dalla passione per la storia, innanzitutto – dicono Vanni Borgatti e Sonia Ramponi – Visto che ai nostri tempi non si giocava tanto col computer ma con i soldatini, alla fine abbiamo deciso di giocare in scala un po’ più grande, rievocando la memoria del passato, cercando contemporaneamente di portare anche un messaggio di pace". Lei in abiti civili mentre lui ci spiega la sua divisa. "Questa è una divisa della 101esima aviotrasportata, che quasi tutti hanno visto nella miniserie dell’HBO Band of Brothers – ci dice – siamo in viaggio anche con un mezzo militare, una Jeep, una Ford GPV del 1944, ovviamente restaurata, che ci porta in giro per le nostre manifestazioni. Qual è la cosa più bella quando andiamo in giro su questi mezzi, incontrando gente e luoghi? Senz’altro l’accoglienza delle persone. Quelle più anziane che hanno vissuto questi momenti, ovviamente, ci riservano degli sguardi un po’ più, diciamo così, affettuosi, e occhi di chi ha visto. Ma siamo molto ben accolti ovunque".

Laura Guerra