Sfilata, gemellaggio e premiazione dei donatori: una giornata di festa per l’Avis

Da sempre attiva sul territorio, Avis si è dimostrata perseverante e dedita ai confronti dei donatori di sangue. Una missione interna, oltre che esterna, che costruisce valori imprescindibili. Valori che verranno celebrati nella 58esima festa sociale, in programma sabato. La giornata si comporrà di diverse fasi, a partire dalla sfilata per le vie del cuore della città, il momento solenne in onore dei donatori con la posa di due corone di alloro, la celebrazione di un nuovo gemellaggio con Parma e la premiazione dei soci donatori che si sono particolarmente distinti per solidarietà. "La Festa sociale – ha dichiarato l’assessore alle Politiche sociosanitarie Cristina Coletti – è un appuntamento che rilancia l’orgoglio e il senso di appartenenza ad Avis, una realtà di valore inestimabile che attraverso la raccolta di sangue e plasma è sempre al fianco dei cittadini più bisognosi". Un’occasione speciale in cui saranno presentati nuovi progetti, come ‘La strada per andare lontano’ o ‘Donalimpici’, e verranno evidenziati i bei risultati di quelli già in atto, come ‘Il Giardino dei Donatori’ o ‘Ferrara Città d’Arte e Cultura’.

In effetti l’impegno di Avis è concreto anche per la valorizzazione della città: "Su 6 mila soci donatori di Avis – ha specificato il presidente Avis comunale Alessandro Cattabriga –, sono le donne a spiccare come donatrici attive. Rispetto all’anno scorso, siamo perfettamente in linea con le donazioni e spero che riusciremo a mantenere un trend positivo, magari anche superandolo. Questa festa, però, ha come slogan un messaggio diretto principalmente alle donne, perché il sangue si dona e non si versa. Auspico una partecipazione massiccia per il bene di tutti". Il programma, d’altronde, è piuttosto ricco: a partire dalle 9.15 si succederanno la sfilata per le vie cittadine preceduta dalla banda filarmonica Verdi e dagli sbandieratori della Fondazione Palio e la messa celebrata da monsignor Massimo Manservigi nella chiesa di San Paolo. Ci sarà poi la deposizione di corone d’alloro alla via intitolata ai Donatori di Sangue e al monumento dei caduti di tutte le guerre e la cerimonia di gemellaggio con Avis Provinciale e Comunale Parma in sala consiliare. "Questo gemellaggio – ha poi concluso il responsabile dei rapporti istituzionali con Avis provinciale Sergio Mazzini – è necessario per la comunità. Il nostro lavoro a livello provinciale è tangibile, reale e soddisfacente. Questo, quindi, non può impedirci di collaborare con altre realtà della regione, sempre e solo per il bene di Avis, della prevenzione e della ricerca di nuovi donatori". La giornata, poi, si concluderà con la premiazione dei soci donatori al Rivana Garden.

Riccardo Fattorini