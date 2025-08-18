"Sfilò al Carnevale. E fu lui a rilanciarlo"

La morte di Pippo Baudo ha colpito tutta Italia e anche il Ferrarese piange la scomparsa del grande conduttore. Maestro della tv, è stato legato in particolare a Cento per l’amicizia con Ivano Manservisi e le due ospitate al Carnevale, offrendo il rilancio nella prima edizione del Cento Carnevale d’Europa per poi tornare due anni dopo. Legato a lui anche Paolo Fava, che fu tra i più importanti campioni di ‘Partita doppia’ e poi sindaco della città del Guercino.

"Un uomo di grande umanità, un grande professionista – afferma Manservisi –. La notizia della sua morte mi ha toccato molto perché con lui si era creata un’amicizia". E poi si abbandona al flusso dei ricordi. "Katia Ricciarelli aveva cantato per il Garofano Rosa a Ferrara e io l’avevo poi riportata a Riva del Garda dove ho conosciuto Baudo – aggiunge il patron del Carnevale –. Da lì è nato un grande rapporto. Dopo averlo invitato alla mia Mirandola in Musica nell’89 lo ebbi nel ‘90 come primo grande ospite del Carnevale insieme a Maurizio Costanzo. La sua presenza mi permise di dare slancio nazionale alle kermesse. Tornò poi nel ‘93. Ricordo che, facendo il giro del circuito carnevalesco sull’auto scoperta, si mise in testa uno scolpasta per proteggersi dalle caramelle". Una storia che si intreccia. "Fummo ospiti in più occasioni alle sue trasmissioni, compresa Partita Doppia – conclude –. Noi perdemmo mentre Paolo Fava con il suo gruppo di amici vinse". E poco dopo divenne sindaco di Cento, dal 1993 al 2001. "Aveva creato un bel rapporto che divertiva il pubblico e che mi ha dato l’opportunità di essere conosciuto", è il ricordo di Fava.