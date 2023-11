"Sfogliare il giornale cartaceo, piacere quotidiano"

Caro Carlino,

a me piace leggere il giornale di carta. Capisco che i mutamenti hanno portato alla crisi della carta stampata perchè si legge sempre di più sul vetro di uno schermo (e anche libri). Io non mi adeguo, leggo il Carlino di carta ogni giorno e alla domenica il Domenica il supplemento culturale del Sole24ore. Mi piace leggere in quelle grandi pagine che crocchiano, dove la pubblicità prende una intera pagina ed è bella, dove ci sono, a integrazioni degli articoli, molte immagini anche a colori. Le edicole continuano a chiudere: io esco di casa, percorro un tratto di Via Colombarola, poi Viale Marco Polo, Via Porta Romana, Via XX Settembre, un tratto di Via San Pietro, Via Carlo Mayr, Corso Porta Reno e finalmente arrivo in piazza dove, nel giro di 500 metri ci sono tre edicole. Di recente sono andata a bere il caffè al Bar Sant’Anna: è stata una piacevole sorpresa vedere in un piccolo espositori in vendita i quotidiani locali, qualche rivista. Una intelligente operazione del gestore che merita il mio encomio. Chissà se la cosa può essere imitata da bar in quelle zone della città dove le edicole non ci sono più. Una cosa intelligente e utile specialmente per i pensionati per i quali c’è il rito mattutino del caffè e del quotidiano, forse ci potrebbero essere problemi “burocratici”, ma il superarli in modo semplice sarebbe un onorevole atto di chi è addetto al settore. Grazie per la pubbliczione,

Pasquina Ferrari