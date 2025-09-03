’Sfogline’ per la solidarietà

La tradizione delle ‘sfogline’ torna protagonista con finalità sociale. L’appuntamento è per sabato 6 settembre in piazza del Municipio con la sesta edizione della ‘gara di sfoglini e sfogline della solidarietà’. Un’iniziativa dedicata a tradizione gastronomica e laboratori per tutta la famiglia con lo scopo di raccogliere fondi per sostenere le attività della Fondazione Ado, con il patrocinio del Comune.

Nella giornata di ieri è stato presentato il programma dell’iniziativa, dove sono intervenuti l’assessore comunale al turismo Matteo Fornasini, la presidente fondazione Ado, Gisella Rossi, la rappresentante dell’associazione sfogline di Bologna e provincia Paola Lazzari, Maurizio Passerini, presidente del ‘centro la scuola’ Aps, Nicola Ferrari, delegato dell’associazione professionale Cuochi Italiani, Gloria Mazzanti, vice presidente della Contrada Borgo San Luca, Gian Marco Duo, funzionario Confagricoltura, Davide Bergonzini, direttore dello ’Ial’ di Ferrara, Roberto Ferrari, organizzatore di eventi, e conduttore. "Questa è una manifestazione con importante spazio e visibilità – ha sottolineato l’assessore Fornasini – Ferrara ha un patrimonio ricchissimo di produzioni enogastronomiche e la sfoglia è un modo per far conoscere, valorizzare e tramandare usanze e tipicità". La presidente di Ado Gisella Rossi ha fatto notare che l’edizione di quest’anno sarà arricchita dalla presenza di stand con i prodotti del territorio. Rinnova la sua partecipazione anche lo chef Igles Corelli, maestro indiscusso della ristorazione italiana, dal 2018 è il coordinatore del comitato scientifico di Gambero Rosso Academy. L’evento benefico è organizzato per raccogliere fondi a favore della Fondazione Ado.

Mario Tosatti