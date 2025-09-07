Sfoglini e sfogline pronti alla sfida

L’antica tradizione delle sfogline tra laboratori ed esibizioni. Già nella prime ore della mattinata di ieri la piazza del Municipio si è trasformata in un grande palcoscenico di tradizione, gusto e condivisione che ha preceduto la sesta ‘gara di sfoglini e sfogline della solidarietà e valorizzazione delle eccellenze gastronomiche e dei prodotti locali’.

Organizzata dalla Fondazione Ado e patrocinata da Comune di Ferrara e Regione Emilia Romagna, questa speciale giornata ha avuto come obiettivo quello di sostenere le attività assistenziali dell’ente, unendo il piacere del buon cibo alla voglia di fare del bene. In piazza Municipale già al mattino espositori di prodotti locali, poi spazio di laboratori di sfoglia per adulti e anche per i più piccoli. La cerimonia d’inaugurazione con il tradizionale taglio del nastro, presente l’assessore al turismo Matteo Fornasini, la presidente Fondazione Ado Gisella Rossi, oltre i rappresentanti di alcune associazioni. Il tutto con la cornice dell’esibizione dei musici e sbandieratori del Borgo San Luca. Un momento ufficiale seguito dall’apertura degli stand delle eccellenze locali. Per tutta la giornata diversi stand di produttori locali vino, panificati, insaccati, caffè, birra, miele, prodotti agricoli, aglio, riso, dolci e tanto altro. Sempre al mattino molto partecipato è stato il laboratorio di sfoglia a cura dell’Accademia della Sfoglia. Un vero e proprio corso che era rivolto a tutti gli aspiranti sfoglini. Una lezione divertente e intensiva che ha permesso ai partecipanti d’imparare o migliorare l’arte della sfoglia ‘tirata al mattarello’, dalle sapienti mani dei maestri in questo settore. Gli iscritti hanno potuto creare la propria sfoglia, grazie a tutto l’occorrente per l’impasto (grembiule, farina, uova, tagliere) fornito dagli organizzatori, mentre il mattarello ognuno aveva il proprio. Al termine sorrisi e applausi. L’attenzione anche per l’area bimbi, i quali anch’essi hanno imparato a fare la sfoglia. Ad ogni bimbo è stato consegnato il ‘kit dello sfoglino’, che poi ha portato a casa, comprensivo di: grembiule, mattarello e occorrente per realizzare l’impasto. Al termine della mattina aperitivo offerto da Confagricoltura Ferrara.

Mario Tosatti