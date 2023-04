Sfonda la porta per litigare con la compagna

Sfonda la porta della casa in cui era ospite la compagna, scatena il pandemonio, si ferisce danneggiando oggetti e suppellettili e conclude la ‘performance’ con le manette ai polsi. È la sintesi della serata movimentata di un 23enne di Migliarino, arrestato dai carabinieri nella notte tra ieri e lunedì. Tutto è cominciato la sera di Pasquetta, quando il ragazzo – già noto alle forze dell’ordine e in evidente stato di ebbrezza – è uscito di casa per cercare la propria compagna, una 32enne che era momentaneamente ospite da un’amica. Individuato il luogo in cui si trovava la ragazza, il giovane ha fatto irruzione e ha ingaggiato una lite furibonda prima con la fidanzata e poi con la padrona di casa. I toni sono rapidamente degenerati e il 23enne ha spaccato tutto quello si è trovato a tiro. Nel parapiglia più totale è partita la prima chiamata ai carabinieri. Quando i militari sono arrivati sul posto, il ragazzo si era però già allontanato, salvo poi tornare dopo pochi minuti con una mano sanguinante. A quel punto, gli uomini dell’Arma hanno tranquillizzato i presenti e hanno fatto arrivare un’ambulanza del 118 per medicare il ragazzo. Concluso l’intervento, il 23enne è tornato a casa mentre le due donne, pensando di essersene ormai liberate, sono rientrate nell’appartamento.

Tutto finito? Non proprio. Qualche ora dopo è ricominciato tutto da capo, con una scena praticamente identica a quella vissuta poco prima. Il 23enne è tornato a casa dell’amica della compagna e ha di nuovo scatenato il pandemonio. Le ragazze hanno cercato di tenerlo fuori casa, ma invano. Ha sfondato la porta ed è entrato, gettando altra benzina sul fuoco della lite. Al nuovo alterco è seguita una seconda chiamata al 112. Stavolta però i carabinieri lo hanno colto sul fatto e lo hanno arrestato per il reato di violazione di domicilio con violenza sulle cose. Anche nel secondo raid il 23enne è rimasto ferito, al punto da rendere necessario un passaggio al pronto soccorso dell’ospedale del Delta. Dopo le cure è stato trasportato nelle camere di sicurezza della caserma di Portomaggiore, dove ha trascorso la notte in attesa dell’udienza di convalida prevista per ieri mattina. Il giudice ha convalidato l’arresto e il ragazzo ha concluso patteggiando una pena di un anno e mezzo di reclusione.