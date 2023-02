Sforamenti, le misure non bastano

Paola

Fagioli*

Ferrara è terza in regione per numero di sforamenti relativi alle Pm10 rispetto ai limiti consentiti per legge. Per la città estense sono stati 62 in un anno, a fronte dei 35 consentiti. Una situazione grave e da tenere monitorata. Le misure messe in campo finora per fermare le emissioni clima-alteranti e dannose per la salute sono ancora troppo lente. Comportano infatti una riduzione degli inquinanti di pochi punti percentuali, mentre per rientrare nei limiti della normativa europea che uscirà a breve ci dovrebbe essere, per la nostra città, un calo del 38% del Pm10. Ci auguriamo quindi che il nuovo Piano aria della Regione contenga misure più stringenti rispetto al precedente, considerando maggiormente non solo le emissioni di polveri sottili legate al traffico, ma anche quelle determinate da altri fattori come il riscaldamento nelle abitazioni, il sistema industriale e il mondo agricolo. Un aspetto importante per invertire questa tendenza potrebbe essere, a nostro avviso, l’aumento dei controlli. Ad esempio sui veicoli che vengono in città durante le domeniche ecologiche, sull’accensione di fuochi liberi o sugli spandimenti. Per legge non è possibile verificare la temperatura che teniamo negli edifici e su questo fronte si deve quindi contare sulla sensibilità del singolo cittadino. Le amministrazioni locali possono però fare qualcosa per migliorare la situazione. Possono ad esempio aumentare la qualità e quantità del trasporto pubblico, scoraggiando all’utilizzo dell’auto privata, oppure incentivare i sistemi intermodali, come lo sharing, facendolo uscire dal perimetro cittadino. Sarebbe poi bene investire di più sulle ciclabili e sul Bike to work, che ha funzionato anche se a Ferrara non è ancora a livelli soddisfacenti.

* Direttrice Legambiente

Emilia Romagna