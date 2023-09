Sforzo comune per sostenere la nostra sanità

Zappaterra *

Il centro San Giorgio, nel 2022, per la neuroriabilitazione ha impegnato circa 15 posti letto per pazienti residenti fuori dall’Emilia-Romagna; circa 8,4 posti letto per la mobilità attiva per cittadini della nostra regione ma provenienti da fuori provincia di Ferrara per un totale di 23 posti letto da mobilità attiva da altri territori. Per i residenti nella provincia di Ferrara sono stati circa 14 i posti letto impegnati.

Questi numeri ci dicono come il San Giorgio sia ampiamente sufficiente a soddisfare le richieste dei residenti di Ferrara e dell’Emilia-Romagna già con i numeri che la delibera regionale ha fissato a 45 (25 in meno degli attuali). Si può quindi affermare che il sistema risponde ai bisogni territoriali. La valutazione che deve essere fatta, poi, é come mettere la Regione in condizione di curare anche i cittadini che risiedono in altre regioni che non hanno investito su strutture come queste perché “costano” obbligando di fatto i loro cittadini al turismo sanitario. La nostra, infatti, é la regione che gode di maggiore mobilità attiva d’Italia (cioè quella che cura più residenti da fuori regione), ma questo primato va riconosciuto e sostenuto con risorse economiche e professionali adeguate: curiamo tutti, ma proprio per continuare a farlo abbiamo bisogno di essere sostenuti e non sottofinanziati come ci troviamo ad essere in questi anni post covid. Io chiederò alla Giunta Regionale di modificare la delibera regionale per tornare ai 70 posti letto, ma allo stesso tempo aspetto un impegno forte da parte del Sindaco di Ferrara e di tutti gli esponenti delle forze politiche che governano il Paese per sostenere la legge che dall’Assemblea Legislativa invieremo alle Camere che chiede l’aumento del Fondo Sanitario nazionale. O la sanità riceve più finanziamenti e vengono riconosciuti gli sforzi di alcune regioni virtuose, oppure facciamo solo chiaccchiere. La battaglia che sosteniamo per mantenere il San Giorgio con numeri che vanno ben oltre le necessità regionali va sostanziata con la concretezza e non gli slogan.

* capogruppo Pd in Regione