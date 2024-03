"Sforzo enorme frutto di lavoro condiviso"

Garantire l’acqua e la qualità dell’acqua. È questa la priorità che è stata delineata dal senatore Alberto Balboni, presidente della Commissione Affari Istituzionali del Senato, che ieri ha portato i saluti del ministro Francesco Lollobrigida e un proprio contributo al convegno ‘L’acqua che scorre’. Nel ribadire il ruolo chiave dei Consorzi nella gestione della risorsa irrigua, Balboni ha osservato come "nessuno avrebbe immaginato che nella Pianura Padana l’acqua che non è mai mancata in passato, sarebbe diventata una risorsa da gestire e amministrare con cura. Proprio pochi giorni fa ci è passata accanto una piena del Po che non siamo riusciti a trattenere e che è sfociata nel mare, diventando un problema per la nostra costa, per i detriti e le plastiche che porta con sé. In questo contesto il ruolo dei consorzi è essenziale per mantenere l’equilibrio del territorio e garantire la risorsa idrica e per questo con loro devono schierarsi tutti, dalle amministrazioni locali fino al Governo, perché la Pianura Padana da luogo più fertile non solo in Italia ma in Europa, rischia a desertificazione con gravi danni per le aziende agricole e per tutto il tessuto economico". Dunque, per il senatore Balboni è indispensabile il massimo impegno per contrastare fenomeni siccitosi e la risalita del cuneo salino.

Per la Regione Emilia-Romagna è intervenuta Irene Priolo, assessore all’Ambiente, Difesa del suolo e della costa, Protezione civile: "Negli ultimi anni – ha ricordato - abbiamo attraversato momenti difficili, dalla siccità del 2022 all’alluvione del 2023 ed è sempre più difficile mantenere gli equilibri e conservare gli ecosistemi tra montagna e valle. Per farlo occorre gestire i fiumi e le acque e i Consorzi lo stanno facendo con grande competenza, anche investendo negli gli invasi e migliorando le infrastrutture e le reti grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Stiamo tutti facendo uno sforzo enorme, frutto di un impegno condiviso che continuerà anche in futuro per ricostruire e preservare i nostri territori".

v. f.