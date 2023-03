Sfratto per morosità, interviene il Comune

Anche a Terre del Reno è messo in campo un utile strumento di supporto per i più fragili, determinando un contributo che sostiene le famiglie destinatarie di sfratto per morosità, con sopravvenuta impossibilità a provvedere al pagamento del canone di locazione a ragione della perdita o consistente riduzione della capacità reddituale. "E’ stato pubblicato in questi giorni, sul sito del Comune di Terre del Reno, l’avviso pubblico per la concessione di contributi per la morosità incolpevole - - interviene l’assessore alle politiche abitative e vicesindaco Filippo Marvelli - anche quest’anno, infatti, è stato pubblicato il Bando per la morosità incolpevole rivolto a coloro che, titolari di un regolare contratto di affitto, non possono più, in tutto o in parte, sostenere il pagamento dei canoni, ad esempio, per la perdita del lavoro o per malattia, e che dunque possono chiedere ad Acer Ferrara un contributo, in modo tale da affrontare la situazione di crisi".

Ed entra più nello specifico. "Tutte le condizioni per le domande - continua Marvelli - sono chiaramente rintracciabili nel nostro sito, per cui invito gli interessati ad approfondire. Ad ogni modo, si cerca di venire incontro a persone con redditi medio-bassi e sono esclusi i percettori del reddito di cittadinanza". E spiega. "L’importo è variabile, comunque non può superare la somma complessiva di 12.000 Euro - - conclude il vice sindaco - Sono favoriti coloro che, nel proprio nucleo famigliare, hanno una persona ultrasettantenne, un minore o un disabile. Vengono, quindi, favoriti le famiglie con soggetti fragili. E’ importante ricordare che il termine per la presentazione delle domande è il 30 giugno 2023 e che i fondi vengono erogati fino al loro esaurimento, quindi è importante inoltrare le richieste quanto prima, esclusivamente attraverso il modulo on line presente sul sito internet di Acer Ferrara".

Laura Guerra