Sfregio al centro islamico: "Gesto vile, condanniamo"

Muri imbrattati e pezzi di carne di maiale e mortadella lasciati davanti al centro culturale islamico di Cento. Un’azione provocatoria e di pessimo gusto, che si inserisce in un contesto già di per sé delicato dal punto di vista internazionale. La scoperta risale alla giornata di mercoledì, quando i responsabili del centro si sono trovati la brutta ‘sorpresa’ all’ingresso della struttura di via Tommaseo. Oltre a una scritta dal contenuto religioso sul muro, gli autori del gesto hanno lasciato in bella vista della carne di maiale, che come è noto è proibita dalle leggi dell’Islam. Dell’accaduto sono stati subito informati i carabinieri della compagnia di Cento, che hanno avviato tutti gli accertamenti del caso, a partire dall’esame delle telecamere della zona, nel caso avessero ripreso qualche movimento sospetto nella notte tra martedì e mercoledì.

Il timore è che questo gesto possa avere ripercussioni sui rapporti non sempre semplicissimi tra comunità e fedi diverse. Da qui l’attenzione sia da parte delle forze dell’ordine che da parte dell’amministrazione onde evitare che un atto sciocco e inutilmente offensivo possa ingenerare un clima di contrasto. A seguito della segnalazione, come anticipato, i carabinieri stanno muovendo i loro passi al fine di raccogliere tutti gli elementi utili per identificare i responsabili dell’azione che ha tutte le caratteristiche dello sfregio, stupido e gratuito. Parole dure da parte del sindaco Edoardo Accorsi. "Condanniamo con fermezza il vile e indegno gesto di imbrattamento contro la sede del Centro culturale per la convivenza – ha dichiarato il primo cittadino –. È un atto inaccettabile che ferisce un luogo simbolo di dialogo e integrazione e, con esso, l’intera nostra comunità. Alla comunità musulmana di Cento esprimiamo la più sincera solidarietà e vicinanza. Cento non lascerà mai spazio a comportamenti discriminatori: di fronte a chi vuole seminare divisione risponderemo con fermezza, unità e la determinazione a promuovere sempre pace, rispetto e inclusione".