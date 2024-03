Sfruttamento della prostituzione. In aula il racconto della vittima: "Costretta a vendermi in strada"

di Cristina Rufini

Tra molti non ricordo, e una atteggiamento al limite della reticenza, tanto da essere stata avvertita più di una volta anche dal presidente del Collegio (giudice Piera Tassoni), la vittima, l’ennesima, dello sfruttamento della prostituzione ha raccontato il percorso che l’ha portata a vendersi in strada, dopo l’arrivo dalla Nigeria. Una delle numerose storie di ragazze che partono con la speranza di un lavoro – in questo caso di sarta – in Italia e che si ritrovano, dopo settimane di viaggio anche attraverso il deserto, a prostituirsi in strada. Ieri, davanti al Tribunale di Ferrara, in composizione collegiale, dopo essere stata accompagnata coattivamente dalla residenza segreta e fuori regione dove vive da alcuni anni, la giovane nigeriana, con l’aiuto dell’interpretate, ha ammesso che al suo arrivo a Ferrara è andata vivere dalla coppia, marito e moglie connazionali, attualmente a processo. E alla fine dell’interrogatorio del pubblico ministero, Ciro Alberto Savino, con molte domande anche del presidente del Collegio, la vittima del presunto sfruttamento, ha ammesso di essere stata "costretta a prostituirmi per pagare il debito di 26mila euro contratto in Nigeria". E che i primi preservativi e abiti per vendersi in strada le erano stati forniti dall’imputata. "A lei consegnavo quasi tutti i soldi che riuscivo a guadagnare – ha aggiunto – mi tenevo qualcosa per me, ma il resto serviva come pagamento del debito contratto in Nigeria per il viaggio".

Non è stata una testimonianza scorrevole, né cristallina, la giovane si è parata dietro molti ’non ricordo’, e solo davanti a domande precise e dopo essere stata informata che all’epoca delle indagini della squadra mobile di Ferrara, aveva raccontato ben altra storia e che rischiava l’accusa di falsa testimonianza, ha iniziato a ripercorrere quanto subito.

Era sbarcata in Sicilia ad agosto del 2016, poi la prima tappa in Liguria e l’arrivo a Ferrara, dalla coppia di connazionali, oggi imputati per sfruttamento della prostituzione. Dopo essersi prostituita per alcuni mesi, la decisione di rivolgersi al Centro donne e giustizia di Ferrara e l’inizio delle indagini da parte della squadra mobile e il processo. Ma lei, trasferita in un’altra regione e cambiata vita, probabilmente, non voleva più avere a che fare con coloro che sono stati, per l’accusa, i suoi sfruttatori, incaricati di farle pagare il debito contratto con il suo Paese di origine, tanto da non volersi presentare in aula, se non dopo la richiesta di accompagnamento coatto. Marito e moglie – assistiti dall’avvocato Simona Maggiolini – ieri sono rimasti impassibili davanti al racconto della connazionale. La prossima udienza è stata fissata al 17 ottobre prossimo.