Sfruttavano manodopera irregolare. Un arresto e un divieto di dimora

Ricorrevano all’utilizzo di manodopera straniera irregolare nelle loro aziende agricole, sfruttandola e sottoponendola a orari di lavoro massacranti e ad una stretta sorveglianza ai limiti della vessazione, pur di massimizzare il profitto. Per questo due imprenditori sono stati colpiti da misure cautelari emesse dal Gip di Mantova dopo una lunga indagine da parte dei carabinieri del Nucleo investigativo di Mantova e di quelli del locale Nucleo ispettorato del lavoro, che già aveva portato agli arresti due moldavi con le stesse accuse.

Ai domiciliari è finito un imprenditore 39enne residente a Poggio Rusco (Mantova), mentre un altro di 56 anni, abitante a Bondeno, dovrà osservare il divieto di dimora nella provincia di Mantova. Nelle loro aziende agricole che producono meloni e zucche, entrambi con il marchio Igp esportati anche all’estero, per guadagnare di più non avevano scrupoli nell’impiegare lavoratori stranieri giunti in Italia con un sistema che evitava loro di inserirsi nelle quote disciplinate dalla legge e a sottoporli a orari di lavoro massacranti oltre che dare loro alloggi fatiscenti e malsani.

Loro complici erano i due imprenditori moldavi che provvedevano a far entrare clandestinamente i lavoratori, inducendoli a munirsi di documenti di identità falsi per farsi credere comunitari, una volta respinta la loro istanza come extracomunitari: oltre 50 almeno le persone che i carabinieri, con la collaborazione di Europol, hanno accertato essere entrate illegalmente in Italia grazie ai due moldavi. I due agivano anche da caporali perché organizzavano il lavoro dei clandestini, li spostavano da un’azienda all’altra facendosi pagare. I due imprenditori italiani erano già stati attenzionati quando il 14 ottobre scorso, dopo un anno di serrate indagini, furono arrestati i due moldavi. Gli imprenditori pare infatti che fossero i loro maggiori clienti. Ora sono scattate le misure cautelari.