"Sgambamento cani, serve un’area nuova"

Serve una nuova area di sgambamento cani, è la proposta del capogruppo di Uniti per Portomaggiore, Roberto Badolato (foto), ragionamento che parte dell’area esistente, in via Mazzini al termine del parco "Toschi". "E’ stata realizzata diversi anni fa, ma – afferma – quest’area oggi si rivela insufficiente per accogliere l’elevato numero di cani. Ci sarebbe la necessità di procedere a un ampliamento di questa area. Qualora non fosse praticabile questa soluzione, si potrebbe individuare un’altra zona, sempre nel capoluogo, dove realizzarne una nuova".