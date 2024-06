Sgambamento per i cani, inaugurata la nuova area

RENAZZO

È stata inaugurata la nuova area sgambamento cani di via Bagni a Renazzo. Il vicesindaco "Si tratta di uno spazio che viene così reso nuovamente vivo, accogliente per padroni e animali - dice subito il vicesindaco Vito Salatiello - un luogo che è già pienamente in funzione e animato dai proprietari di cani della frazione".

In collaborazione con Cmv che ha realizzato i lavori, l’smministrazione comunale con il sindaco Edoardo Accorsi e il vicesindaco Vito Salatiello, insieme all’associazione Enpa di Cento, hanno inaugurato uno spazio dedicato agli amici a quattro zampe e i loro padroni. Un luogo che ha visto anche l’inserimento di giochi per cani, panchine e fontanella.

L’area inoltre è recintata e dotata di un cancello pedonale di ingresso. "Con questo piccolo progetto, abbiamo reso nuovamente viva un’area che era da tempo in disuso - conclude il vicesindaco Vito Salatiello - Si è scelto di destinarla ad uno sgambamento per i cani, dotando così la frazione di questo servizio utile e apprezzato. Ringrazio Cmv per la collaborazione e anche la cittadinanza con la quale ho svolto incontri".

l.g.